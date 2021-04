GF Vip Giulia Salemi smentisce Pretelli: i rapporti reali con la sua famiglia

Giulia Salemi smentisce il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli e nega che i familiari di quest’ultimo non l’abbiano accolta bene. La querelle, vera o presunta, va avanti da quando il Grande Fratello Vip 5 era in corso. In effetti la madre dell’ex velino senza troppo girarci attorno aveva dichiarato che avrebbe sperato che il figlio allacciasse una relazione con Elisabetta Gregoraci. Versione ribadita e confermata una volta di più dallo stesso Pretelli nei giorni scorsi, durante un’intervista radiofonica al programma Non succederà più. Ora la Salemi, ospite del nuovo show di Tommaso Zorzi (Il Punto Z, in onda in streaming su Mediaset Play), racconta una verità differente.

Giornalettismo ha svelato delle anticipazioni dell’intervista fatta da Zorzi alla Salemi. L’influencer italo-persiana prima ha dichiarato che, laddove dovesse servire sostegno a sua madre Fariba Tehrani (attualmente impegnata all’Isola dei Famosi), ci sarà; dopodiché ha parlato dei rapporti che intercorrono tra lei e la famiglia del suo fidanzato:

“Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia”.

Ma come? Giulia smentisce Pierpaolo? Ecco che cosa ha detto l’ex velino pochi giorni fa a Non succederà più:

“Sicuramente la mia famiglia ha capito quanto tengo a Giulia e che con lei sto bene e sono felice. La situazione è tranquilla ma non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo e mi dispiace. Loro hanno sognato una coppia, quella con Elisabetta Gregoraci, che non c’è mai stata. Non so come sia successo”.

Grande Fratello Vip, Pretelli e Giulia Salemi tra amore e scetticismo…

La storia con protagonisti Pretelli e Giulia è nata sotto la stella dello scetticismo al Grande Fratello Vip 5. Molti coloro che hanno pensato che la relazione sia sbocciata a favor di telecamere e di visibilità. I diretti interessati hanno sempre rigettato con decisione tali insinuazioni, sostenendo di provare sentimenti forti, sinceri e reciproci.

Pochi giorni fa, più precisamente nel giorno di Pasqua, Pierpaolo ha anche fatto incontrare per la prima volta la fidanzata e suo figlio Leonardo (nato nel 2017 dalla love story con la modella cubana Ariadna Romero). Un incontro che è andato molto bene, ha confidato sempre Pretelli che ha aggiunto che la Salemi è la prima donna che ha conosciuto Leonardo dopo la separazione da Ariadna.

Sempre da quanto narrato da Pierpaolo, Giulia avrebbe poi conosciuto meglio Giulio, suo fratello. Nessun incontro invece con mamma e papà Pretelli. Per quello ci sarà tempo. Si spera…