GF Vip Giulia e Stefania, ormai è guerra: altra lite furibonda (video)

Nuova lite tra Stefania Orlando e Giulia Salemi al GF Vip. L’influencer continua a dirsi molto delusa dalla coinquilina. Quest’ultima ha voluto affrontare la questione sulle nomination direttamente con Giulia per risolvere le incomprensioni nate negli scorsi giorni. L’ex volto Rai ha dichiarato di essere dispiaciuta per la loro amicizia raffreddata e per le dichiarazioni ascoltate in puntata.

Per l’italo-persiana Stefania Orlando sta usando una strategia al GF Vip con l’obiettivo di distruggere il suo legame sentimentale con Pierpaolo Pretelli. Le accuse di essere causa di stress per l’ex Velino di Striscia la Notizia hanno offeso non poco la Salemi, prendendone le distanze:

“Esprimere una opinione è un conto, ma io sono sempre venuta da te e non ho giudicato le tue situazioni. Cambia tutto se io vedo delle clip, hai riso con Pierpaolo sapendo che era arrabbiato con me”

La discussione è proseguita ma le due concorrenti di Alfonso Signorini sembrano mantenere due posizioni diverse e questo ha portato Stefania Orlando a sbottare:

“Non ti metti mai in discussione, non ho giudicato ma ho analizzato solo una situazione”

Un’altra accusa che Giulia ha rivolto alla conduttrice è stata quella che l’amicizia con Tommaso Zorzi abbia influenzato in qualche modo il pensiero nei suoi confronti, ma questo è stato negato categoricamente. Ad assistere allo scontro e a tentare di placare gli animi è stato Pretelli, ma il suo tentativo si è rilevato vano. In preda a un raptus di nervi, l’influencer è scattata, ignorando anche il suo fidanzato che cercava di trattenerla, scagliandosi contro Stefania:

“Come ti permetti di dire che Pierpaolo stava male per me. Se dici che con me non parli, non giudicare il nostro rapporto. Non giudico nessuno e sei una bugiarda”

Le due donne della Casa di Cinecittà non riescono ad andare d’accordo e si sono accusate reciprocamente usando parole abbastanza forti. La lite al Grande Fratello Vip si è conclusa con un nulla di fatto.

Giulia: “perchè io non dimentico le cose belle” Stefania: “non le dimentichi perchè le prendi tutte a tuo favore” STEFY ON FIREEE #tzvip pic.twitter.com/sZ4Wvt3iMS — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 10, 2021

Giulia Salemi, la strategia per arrivare in finale: fan furiosi. Cosa è successo al GF Vip

Sono tante le segnalazioni su Twitter da parte dei telespettatori del reality show in merito al fatto che Giulia Salemi avrebbe rivelato a Pierpaolo Pretelli un modo per arrivare in finale. Dal video diffuso si sente la ragazza dire:

“Quando gli altri dormono è lì che dobbiamo approfittarne, le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa”

Queste parole hanno diviso il pubblico. Se i fan della coppia vedono nell’affermazione di Giulia una battuta ironica, i detrattori l’hanno accusata di essere opportunista. Non è la prima volta che la Salemi si lasci scappare gaffe. Ma questo basta per scatenare reazioni furiose sui social.