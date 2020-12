GF Vip Ginevra Lamborghini nel cast: la reazione della sorella Elettra

By

Alfonso Signorini nel corso della puntata di CasaChi ha svelato come Elettra Lamborghini avrebbe preso l’entrata della sorella nella Casa più spiata d’Italia. In tutto questo, ci sarebbe anche lo zampino di Cristiano Malgioglio

È recente la notizia secondo cui la sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. È anche noto che le due non si parlano da mesi, tanto che la cantante non ha neanche ritenuto doveroso invitare l’influencer il giorno del suo matrimonio, avvenuto con il produttore Afrojack il 26 settembre di quest’anno.

Nonostante ciò Alfonso Signorini ha svelato recentemente una chicca a CasaChi. La twerking queen avrebbe appreso in anticipo da Cristiano Malgioglio la notizia dell’entrata della sorella Ginevra nella Casa del Grande Fratello Vip. Il fatto sarebbe avvenuto in maniera del tutto accidentale. Infatti, Elettra avrebbe chiamato Malgioglio per informarlo di aver intenzione di portargli come regalo di Natale un panettone.

A questo punto, il paroliere di Mina non sarebbe riuscito a mantenere la bocca chiusa e senza neanche pensarci due volte avrebbe esordito: “Ma lo sai che nella casa del Grande Fratello probabilmente entrerà tua sorella?”. La reazione della Lamborghini sarebbe stata di totale indifferenza nei confronti delle sorti di Ginevra. Lei, infatti, secondo il racconto di Malgioglio a Signorini, avrebbe ribattuto: “Io vengo a portare il panettone a te”.

Il conduttore ha comunque avvisato il suo pubblico di prendere le parole del cantante con il contagocce e alla fine del discorso ha cinguettato durante la puntata di CasaChi: “Quindi neanche sotto Natale le due sorelle faranno la pace. Sarà dura mettere pace nella famiglia Lamborghini”.

È intuibile dunque che Alfonso stia pensando già a un modo per far sì che l’esperienza del GF Vip di Ginevra vada a beneficiare anche sul rapporto con Elettra. Sono tanti i casi in cui l’entrata nella Casa ha permesso ad alcuni personaggi dello spettacolo di riappacificarsi con i propri parenti.

Ginevra Lamborghini, il rapporto con Elettra

Qualche tempo fa la stessa Ginevra Lamborghini ha parlato del rapporto conflittuale con la sorella. Tuttavia, se generalmente Elettra è apparsa sempre molto più drastica (basti pensare che non ha messo da parte le divergenze neanche il giorno delle sue nozze), l’influencer ha sgonfiato la questione sottolineando la normalità dei litigi in famiglia.

A tal proposito, in un’intervista a Fanpage ha dichiarato:

“Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano. È normale, l’abbiamo fatto sempre anche da piccoline. Però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa e io spero di fare altrettanto nel mio.”

La stessa Ginevra ha sostenuto di aver sempre tentato di emergere svicolandosi dall’etichetta del noto cognome e di conseguenza anche dalla carriera di Elettra Lamborghini. E ha ribadito in conclusione: