Grande Fratello Vip: Signorini svela i nomi dei 6 nuovi concorrenti

Alfonso Signorini ha finalmente rivelato i nomi dei nuovi concorrenti che entreranno al Grande Fratello Vip. Un vero e proprio secondo cast visto che il reality show è stato allungato da Mediaset fino al prossimo febbraio. I primi sei nomi sono stati annunciati sul settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 2 dicembre.

Tra i nuovi concorrenti ci saranno: Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra), Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, Filippo Nardi e Mario Ermito. Questi ultimi due hanno già partecipato al Grande Fratello Nip seppur per un periodo piuttosto breve.

Nardi è stato protagonista della seconda edizione (2001) e poi naufrago dell’Isola dei Famosi. Ermito, visto qualche anno fa a Tale e Quale Show, è stato nella Casa più spiata d’Italia per due settimane nel 2011. La De Grenet ha invece partecipato all’Isola (nella stessa edizione di Dayane Mello) mentre Zenga (figlio dell’ex portiere Walter) e Carlotta provengono dal mondo di Temptation Island.

Il Gf Vip in onda anche a Natale e Capodanno

Il Grande Fratello Vip farà compagnia ai telespettatori anche a Natale e Capodanno, prolungando di due mesi la propria durata originaria. Un vero e proprio record: non era mai successo prima d’ora. Per motivare i concorrenti Alfonso Signorini è entrato nella Casa lo scorso venerdì. Un confronto per sostenere e spronare i concorrenti a non mollare.

Nonostante l’intervento del conduttore sono diversi i concorrenti che vogliono abbandonare il gioco, Elisabetta Gregoraci in primis ma anche Dayane Mello e Francesco Oppini. A tal proposito Signorini ha puntualizzato:

“Non insisto con chi vuole andare via, le logiche televisive devono fare un passo indietro di fronte alle scelte personali e famigliari; ognuno è libero di decidere e io accetto, anche con dolore, ogni scelta”

Oltre alla De Grenet, la Lamborghini e company entreranno al Grande Fratello Vip altri quattro concorrenti. In tutto saranno dieci i nuovi gieffini che animeranno il programma di Canale 5. Senza dimenticare Cristiano Malgioglio, che ha fatto il suo ingresso nella puntata del 30 novembre. Intanto torna l’appuntamento del venerdì sera dopo il flop della fiction Il Silenzio dell’Acqua 2.

Alfonso Signorini si è detto tranquillo e per niente turbato dalla sfida con The Voice Senior, il nuovo programma di Antonella Clerici partito con un boom di ascolti.