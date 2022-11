GF Vip, Fiordelisi nei guai. Monte una furia: la sbugiarda e non solo!

Francesco Monte ha smentito le recenti dichiarazioni di Antonella Fiordelisi, fatte al Grande Fratello Vip 7. Nella Casa più spiata d’Italia, la gieffina si lascia spesso andare a confessioni che fanno il giro del web. Francesco non è l’unico uomo su cui ha fatto rivelazioni scottanti. Infatti, nelle passate settimane, ha parlato anche di Francesco Totti.

In questo caso, ci sono state delle smentite, seguite dall’intervento della famiglia di Antonella, che si è detta pronta a proseguire per le vie legali. Intanto, ecco che spunta anche la smentita di Monte, che decide di parlare in queste ore con Fanpage. Ma cosa ha dichiarato la Fiordelisi su Francesco nella Casa di Cinecittà? La gieffina, fortemente criticata da Sonia Bruganelli, ha fatto intendere di aver avuto un flirt con Monte.

Il web ha capito che questa presunta relazione ci sia stata nel periodo in cui l’ex tronista di Uomini e Donne aveva una storia d’amore con Giulia Salemi, attuale opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Oggi, Francesco Monte ha spento questo gossip lanciato da Antonella Fiordelisi al GF Vip 7: “Ho letto un po’ di cose in giro e mi sono fatto due risate”.

Detto ciò, l’ex concorrente ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è sceso nel dettaglio, negando categoricamente di aver avuto un flirt o qualsiasi altro tipo di rapporto con Antonella.

“Ovviamente smentisco e mi dissocio da tutto ciò. Non ho mai avuto nessun tipo di flirt o contatto con la ragazza interessata, tanto meno ci ho mai condiviso del tempo insieme, neanche come conoscenti o amici”

L’unico contatto tra Monte e Fiordelisi ci sarebbe stato durante un evento, nell’anno 2018. Successivamente, Antonella avrebbe contattato Francesco – attraverso i social network – per chiedergli informazioni sui suoi progetti lavorativi. Ma la conversazione tra loro non avrebbe rappresentato niente di che e, soprattutto, non avrebbe dato vita o dato seguito a nessun tipo di rapporto.

“Ho controllato il mio Instagram. Mi risulta una normalissima conversazione (girata già a chi di dovere tra mia manager e programma), di pochissimi messaggi, iniziata da lei, con un tag in una foto all’evento Pitti Firenze 2018 dove ero ospite per un noto brand. Mi ha chiesto info sulle mie serate a Salerno e i miei programmi estivi, a cui tra l’altro non ho neanche mai risposto. Finita lì. Quindi, oggi per me è una persona sconosciuta che ha voluto far intendere cose non vere e mai accadute. Non ci CONOSCIAMO MINIMAMENTE. Tutto ciò si chiama DIFFAMAZIONE gratuita e per quanto mi concerne non è tollerabile”

Usando queste ultime parola ‘per quanto mi concerne non è tollerabile’, Francesco Monte sembra pronto a passare per le vie legali per smentire definitivamente le dichiarazioni di Antonella sul piccolo schermo. L’ex tronista ha assicurato di non aver mai contattato personalmente la gieffina. Oltre questo, lo scambio di messaggi sarebbe avvenuto prima della storia d’amore di Francesco e Giulia Salemi, che è nata proprio nella Casa di Cinecittà.

“Il periodo in questione è Giugno 2018. Ero single Non stavo con nessuno. È stato il periodo pre Grande Fratello a cui ho poi partecipato a settembre 2018”

Infine, Monte ha deciso di concludere il tutto, facendo delle precisazioni facendo presuppore che la Fiordelisi sia davvero nei guai!