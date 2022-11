Nell’affare Francesco Totti-Antonella Fiordelisi-Alex Nuccetelli si intromette ora Gianluca Benincasa, fidanzato dell’influencer di Salerno fino alla scorsa estate. Ricapitolando: la modella ha confessato al Grande Fratello Vip di aver ricevuto un “ciao” su Instagram dall’ex marito di Ilary Blasi. Il Pupone non ha proferito parola ma tramite il suo amico Alex ha assicurato di non conoscere la Fiordelisi.

La famiglia di Antonella ha così scelto di mettere in mezzo gli avvocati: minacciando di prendere provvedimenti legali è stata richiesta in una nota diffusa sui social network l’autorizzazione alla pubblicazione dello screenshot.

Richiesta alla quale Alex Nuccetelli ha replicato ribadendo che l’ex calciatore della Roma non ha mai conosciuto personalmente la Fiordelisi ma che le ha semplicemente scritto “grazie” dopo aver ricevuto su Instagram svariati like da parte sua.

Una versione dei fatti che comunque stona con quanto raccontato da Antonella Fiordelisi ad Alfonso Signorini. Tra l’altro la 24enne ha precisato di aver ricevuto questa richiesta in direct lo scorso agosto, quando Francesco Totti era già separato da Ilary Blasi e legato alla nuova fidanzata Noemi Bocchi.

Il commento dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

Ora, in un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Non succederà più, il programma in onda su Radio Radio, Gianluca Benincasa ha rotto il silenzio sulla questione. “Sapevo dell’esistenza, c’era una richiesta, non è bello dire che non è vero. L’ho vista la richiesta”, ha dichiarato il manager e imprenditore 37enne, che ha frequentato l’ex schermitrice negli ultimi due anni.

Dunque un messaggio da parte di Francesco Totti ad Antonella Fiordelisi ci sarebbe stato ma non è ancora chiaro il suo contenuto. La vicenda, intanto, non ha scalfito in alcun modo il rapporto tra Totti e Nomi Bocchi: la coppia è stata avvistata a Caserta, in un noto negozio di mobili.

Lo sportivo e la flower designer sono alla ricerca di mobili per la loro nuova casa, situata a Roma Nord. Una relazione iniziata solo lo scorso gennaio, come precisato dall’ex attaccante, ma che è già andata molto avanti. I due hanno conosciuto i rispettivi figli e soprattutto la piccola Isabel ha legato molto con gli eredi di Noemi, che hanno dieci e otto anni.

Un’età molto più vicina a quella di baby Totti, nata nel 2016, rispetto ai fratelli più grandi Cristian e Chanel, che hanno invece diciassette e quindici anni.