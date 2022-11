Antonella Fiordelisi è crollata stanotte al GF Vip 7 con Edoardo Donnamaria. Nei primi giorni della loro relazione era sempre il volto di Forum a cercare Antonella, a dichiararsi e a risultare di conseguenza il più coinvolto dei due. Antonella finora ha provato sempre a prendere in mano le redini del rapporto dettandone i tempi. D’altronde il suo motto è “in amore vince chi gioca”, il che è tutto un dire. Ha giocato finora probabilmente, ha fatto capitolare Edoardo ai suoi piedi e adesso che è certa di averlo in pugno anche lei può lasciarsi andare. Il suo modo di giocare in amore verrà fuori man mano, intanto stanotte i ruoli si sono invertiti.

Dopo gli ultimi ingressi nella Casa Antonella è cambiata molto. Sui social c’è chi sostiene sia crollata per semplici insicurezze e chi invece è dell’idea che stia vedendo il suo regno crollare a pezzi. Stando ad alcuni commenti molto diffusi su Twitter, infatti, la Fiordelisi si sarebbe messa da sola su un piedistallo al GF Vip 7 ritagliandosi un ruolo che nessuno però le ha riconosciuto. Adesso che ci sono nuovi concorrenti sente la terra tremarle sotto ai piedi, televisivamente parlando.

Passa molto tempo in disparte adesso e ci sono state discussioni con Edoardo Donnamaria. Già nella prima notte con Oriana e Micol nella Casa Antonella è uscita fuori di sé. Da una parte è pronta a battagliare con i nuovi concorrenti, dall’altra si è molto ammorbidita con il fidanzato. Anzi adesso appare decisamente cotta di Edoardo. Lui però appare più riflessivo perché non ha gradito alcuni comportamenti della fidanzata. Così stanotte lei ha provado a farsi perdonare invitandolo a ripartire da zero.

Nel buio delle camere da letto, Antonella e Edoardo hanno avuto un confronto. A cercarlo è stata lei, chiedendogli di parlare subito e di non aspettare altrimenti avrebbe fatto fatica ad addormentarsi. “Voglio che mi cerchi te, non voglio essere sempre io che ti sto addosso. Divento malata e ossessiva, lo vuoi capire o no? Io sono peggio di te”, queste le spiegazioni della Fiordelisi. Ha spiegato ancora che sono questi i motivi per i quali avrebbe preferito evitare sin dall’inizio un coinvolgimento.

Adesso però Antonella dice di essere molto coinvolta con Donnamaria. Nel confronto lui è apparso distante, lei invece le ha tentate tutte per tornare come prima. Non le va molto giù il fatto che adesso sia lei a cercarlo e non il contrario, come succedeva prima. “Tu mi fai avere mille emozioni al minuto – ha aggiunto –, te lo giuro. Mi fai impazzire. Ho scoperto di essere possessiva, sono più gelosa io di te alla fine, non me l’aspettavo”. Quindi le dichiarazioni d’amore della Fiordelisi:

“Tu sei il più bello del mondo, il più unico. Mi dà fastidio qualsiasi cosa, però mi devo regolare, devo imparare a stare più tranquilla, va bene? Possiamo resettare tutto? Io voglio stare con te, te lo giuro. Per me già stiamo insieme”

In questo momento Antonella e Edoardo al GF Vip sono insieme a chiacchierare nel letto. La tempesta sembra essere passata, ma lei riuscirà davvero a controllarsi verso Oriana e Micol? Non sarà facile, intanto sui social c’è chi ha dei seri dubbi sull’interesse della Fiordelisi. Ha cominciato a mostrarsi più presa e coinvolta dopo la visita di suo papà e dopo che lei ha perso consensi e Edoardo li ha guadagnati. Solo coincidenze? Il tempo darà le risposte…