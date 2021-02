GF Vip finale, Giacomo Urtis rivela su Tommaso Zorzi: “Non vincerà”

Lo scorso 15 febbraio 2021 Tommaso Zorzi è stato decretato finalista del Grande Fratello Vip con il 61% dei voti. L’influencer ha battuto al televoto Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. Gli altri due che si sono aggiudicati un posto nella finale di lunedì 1° marzo 2021 sono Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La brasiliana ha conquistato il titolo prima della notizia terribile della scomparsa di suo fratello Lucas a causa di un incidente, in seguito alla quale ha deciso comunque di continuare. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Giacomo Urtis ha svelato chi potrebbe essere il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente pare abbia chiare le idee, affermando di credere che Tommaso Zorzi non vincerà:

“La vittoria se la contendono Dayane Mello e Stefania Orlando. Tommaso? I migliori non vincono mai”

Sul milanese, inoltre, ha fatto delle rivelazioni intime. Alla domanda del giornalista se siano vere le voci riguardo al fatto che il milanese abbia delle ‘grandi doti’ nascoste, Urtis ha confermato:

“Tra amici si chiacchiera e confermo che lui è tanta roba… Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi”

Nel salotto di Barbara d’Urso, Pomeriggio 5, è stata lanciata una bomba sul chirurgo dei Vip. Pare che abbia una frequentazione con una persona ospitata qualche tempo fa dalla conduttrice. Barbara ha fatto alcuni nomi come Kevin l’ex di Zorzi, ma il medico si è nascosto dietro un silenzio imbarazzante e poi ha asserito: “È il mio tatuatore”. In effetti il fusto milanese, di origine metà greca e metà bulgara, è un tatuatore. Chissà cosa c’è con Urtis. Probabilmente ci saranno nuove rivelazioni nelle prossime settimane. Una recente intervista all’ex gieffino ha fatto molto discutere per avere chiesto un figlio alla sua ex fidanzata.

A gennaio scorso Kevin a Live-Non è la d’Urso ha raccontato che avrebbe avuto una liason amorosa con Tommaso Zorzi fino a poco prima che entrasse nella Casa di Cinecittà. Durante il suo percorso nel reality, però, il ragazzo non ha parlato di lui né di nessun altro in particolare. Ha solo svelato ai suoi compagni d’avventura di avere avuto un passato sentimentale molto doloroso e di aver affrontato diverse delusioni.

Una volta conclusa la sua esperienza nel reality più spiato dagli italiani, Tommaso chiarirà tutto ciò? Intanto lo vedremo protagonista di Avanti un Altro nelle prossime settimane: sarà uno dei concorrenti di Bonolis.