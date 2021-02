Tommaso Zorzi ad Avanti un Altro di sera: Bonolis punta sul GF Vip

Da lunedì 8 marzo 2021 Avanti un Altro torna ad occupare la fascia preserale di Canale 5 subito dopo il consueto appuntamento con Pomeriggio Cinque. In ritardo rispetto alle previsione della fine dello scorso anno, quando si pensava che il gioco a premi avrebbe inaugurato il 2021. La vera novità è che Avanti un Altro andrà in onda in prima serata, contemporaneamente alla messa in onda pomeridiana. Sono previsti una serie di prime serate, in onda al venerdì, a partire dal 12 marzo 2021. Negli ultimi giorni è circolata in maniera piuttosto insistente la notizia della chiusura di Live – Non è la d’Urso. Stando ad alcune indiscrezioni il talk dovrebbe salutare il pubblico tra fine marzo e inizio aprile a causa dei bassi ascolti fino a notte fonda (10-12% di share). Barbara d’Urso dovrebbe lasciare il presidio domenicale a Paolo Bonolis dall’11 aprile prossimo con le puntate speciali della sua trasmissione.

Come riportato da Libero, Bonolis punterà su molti concorrenti del Grande Fratello Vip. A giocare, infatti, ci sarebbero Francesco Oppini, con l’onnipresente Alba Parietti, Elisabetta Gregoraci e Giacomo Urtis. Non poteva mancare Tommaso Zorzi, il vincitore mediatico della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini, che sarà accompagnato dalla mamma. La puntata sarebbe già stata registrata prima che i concorrenti varcassero la porta rossa della Casa di Cinecittà.

Continua a macinare record di ascolti Tommaso Zorzi. L’ultima puntata del suo Late Show al GF Vip ha catturato l’attenzione su Mediaset Extra di 425.000 telespettatori, pari al 5,4% di share, mercoledì 24 febbraio. Anche sui social l’hashtag #Tzlateshow ha superato centomila tweet, schizzando al primo posto delle tendenze italiane.

Un successo, quindi, per la chiusura del format dentro il reality, che adesso è invocato dai fan. Dopo la fine della sua esperienza, Zorzi avrà la possibilità di condurre una trasmissione tutta sua alla luce di questi risultati auditel? I dati sono molto incoraggianti.

Alla fine del suo show, Tommaso Zorzi si è commosso sulle note di We Are The Champions, ha ringraziato tutti di cuore, raggiunto dai complimenti di Stefania Orlando e dell’amico Francesco Oppini, uscito per sua volontà un paio di settimane fa.