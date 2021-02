Domenica Live chiude dopo Non è la d’Urso? La decisione di Berlusconi

Crolla “l’impero dursiano”. Dagospia ha anticipato la chiusura di Live – Non è la d’Urso. Come è noto a chi segue gli ascolti tv e auditel, la trasmissione della prima serata del dì festivo di Canale 5 non ha mai brillato eccetto per il caso Mark Caltagirone e Pamela Prati. Secondo indiscrezioni, Mediaset starebbe mettendo in campo un rinnovo dei palinsesti. L’eventuale chiusura (nel momento in cui stiamo scrivendo non ancora confermata) è prevista tra la fine marzo e inizio aprile 2021. Inoltre la trasmissione non dovrebbe tornare nemmeno nella prossima stagione televisiva.

Pare che ci sia lo stop per un altro programma di Barbara d’Urso: Domenica Live chiude? A riportare la notizia è il portale Blogo sul talk che va in onda dalle 17:20 nel pomeriggio della domenica su Canale 5 che continua a perdere contro il diretto competitore, Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini, ad eccezione di rari appuntamenti come avvenuto la scorsa settimana. Anche Domenica Live non dovrebbe più comparire tra i titoli della stagione televisiva 2021-2022.

Sicuramente la conduttrice si rifarà con nuove avventure che la ripagheranno della (eventuale) chiusura di Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. Resterebbe al timone di Pomeriggio 5, il rotocalco in onda cinque volte alla settimana e condotto da lei sin dal 1° settembre 2008. Anche al pomeriggio la d’Urso sta avendo non pochi problemi. La Vita in Diretta, con Alberto Matano, è diventato un contenitore di contrasto per il diretto competitor vincendo puntualmente la sfida degli ascolti tv e auditel.

Maggiori conferme arriveranno la prossima settimana. Giovedì 4 marzo, infatti, sarebbe previsto un comitato a Mediaset presieduto da Piersilvio Berlusconi e Fedele Confalonieri che prenderanno una decisione definitiva. Al momento sembra che il posto vacante di Live – Non è la d’Urso sarà occupato da Paolo Bonolis con Avanti un Altro di Sera.

A marzo 2020 nacque una petizione online per la chiusura dei programmi di Barbara d’Urso. Il fatto avvenne dopo un momento di preghiera, in pieno lockdown, tra la presentatrice e Matteo Salvini in diretta tv. La petizione fu firmata da quasi cinquecentomila persone, ma non ebbe alcuna ripercussione sulle messe in onda.