Live-Non è la d’Urso chiude? Duro colpo per Barbara, pronto il sostituto

Presto Bonolis potrebbe prendere il posto della nota conduttrice con il suo Avanti un Altro!, in quanto la Mediaset avrebbe deciso di chiudere in anticipo il programma del prime time di domenica

Chiusura anticipata per Live – Non è la d’Urso? Questa è la notizia del giorno che riguarda il mondo della televisione e che sta già facendo il giro del web. A lanciare tale indiscrezione è Dagospia, che parla di bassi ascolti e chiusura anticipata. Un duro colpo per Barbara d’Urso, la quale ringrazia sempre il pubblico che continua a seguirla. Ma pare che questi telespettatori non bastino per mantenere attiva la trasmissione, tanto che Mediaset avrebbe preso la decisione di chiudere in anticipo. Il talk show sta affrontando un brutto periodo per quanto riguarda i dati auditel. Infatti, nel prime time non riesce proprio a risalire e gli ospiti presenti in studio pare non riescano ad attirare l’attenzione del pubblico italiano.

I numerosi litigi e i vari confronti sembrano aver un po’ stufato i telespettatori, che la domenica sera preferiscono altri canali televisivi. I bassi ascolti, che raggiungono gli share tra il 10% e il 12%, hanno così portato a questo amaro finale. La trasmissione della d’Urso dovrebbe chiudere i battenti tra la fine del mese di marzo e l’inizio di aprile. Ora si starebbe anche studiando un modo per evitare che questa chiusura anticipata passi come una batosta per Barbara. Sempre secondo quanto riporta il portale online, la notizia sarebbe stata comunicata dal Comitato Esecutivo di Mediaset, composto da Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri, a Mauro Crippa.

Chiaramente i dati auditel sembrano confermare tale notizia, che non arriva pertanto in modo inaspettato. Di recente si è parlato del cambio studio. Scendendo nel dettaglio, il salotto televisivo è stato ceduto all’Isola dei Famosi. Infatti, si è pensato di trasferire la d’Urso in uno studio più piccolo e questo già aveva portato a sospettare qualcosa.

Ma chi sostituirà la trasmissione? Ebbene si pensa che nella prima serata di domenica ci sarà Paolo Bonolis con il game show Avanti un altro!. Ora non resta ovviamente che attendere delle conferme da parte dello stesso programma, della Mediaset e, soprattutto, da Barbara! Sicuramente non avrà preso bene questa notizia, in quanto da sempre felice di tenere compagnia ai suoi telespettatori per varie ore.