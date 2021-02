Ascolti tv domenica 21 febbraio: boom per Lolita Lobosco. D’Urso stabile

By

Una serata di conferme e di ottimi risultati. Come riportano gli ascolti tv di ieri, domenica 21 febbraio 2021, la nuova fiction de Le Indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri su Rai 1 ha raccolto il testimone del successo di Mina Settembre. La prima puntata è stata seguita da 7.535.000 telespettatori, pari al 31,8% di share. Su Canale 5 la ventunesima puntata dell’attuale stagione di Live – Non è la d’Urso ha raccolto 2.022.000 telespettatori, pari al 12,2% di share. La scorsa settimana aveva fatto registrare il 12% di share e 2.038.000 telespettatori. Ad oggi l’appuntamento più visto del salotto della domenica sera di Barbara d’Urso è quello andato in onda l’11 ottobre scorso con il 15,9% di share e 15 novembre scorso con 2.486.000 telespettatori.

Tanti gli argomenti affrontati dalla conduttrice nel corso della serata: dall’intervista di Rocco Casalino, che ha fatto una rivelazione a Barbara, a Maria Teresa Ruta che ha dichiarato di non voler incontrare l’ex marito Amedeo Goria dopo il suo appello, dalla solidarietà mostrata a Giorgia Meloni dopo gli insulti di un professore universitario alla replica di Clizia Incorvaia all’ex marito Francesco Sarcina.

Su Rai3 Che Tempo che Fa, che non andrà in onda domenica prossima perché Fabio Fazio si deve operare, ha ottenuto 2.414.000 spettatori pari ad uno share del 9,1% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.060.000 con il 5,8% di share. Su La7 Non è l’Arena con Massimo Giletti è stato seguito da 1.482.000 con il 5,7% di share nella prima parte; 6,4% di share e 894.000 spettatori nella seconda.

Ascolti Domenica In: Mara Venier conquista oltre 3 milioni di telespettatori. D’Urso batte Fialdini

Continua a volare Mara Venier. Come rivelano gli ascolti tv e auditel di ieri, Domenica In ha segnato il 18,4% di share nella prima parte, mentre nella seconda il 16,3% di share con oltre tre milioni di telespettatori. La Signora della domenica non è riuscita ancora a superare il record del 19,4% di share ottenuto nella prima parte l’8 novembre scorso e il 20,2% del 27 dicembre 2020 registrato nella seconda.

Barbara d’Urso ha battuto Francesca Fialdini. Domenica Live ha registrato il 13,80% di share con 2.382.000 telespettatori, mentre Da Noi… A Ruota Libera ha ottenuto il 12,86% di share e 2.217.000 telespettatori.