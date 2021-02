Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis svela: “Chiesto un figlio alla mia ex”

By

L’ex concorrente del reality di Alfonso Signorini svela un retroscena sulla storia d’amore con una ragazza che ha amato per tredici anni

A gennaio scorso Giacomo Urtis è stato eliminato dal GF Vip perdendo contro Giulia Salemi con circa cinque milioni di voti. Una eliminazione senza sorprese per il chirurgo dei Vip che ha definito l’esperienza vissuta nel reality di Alfonso Signorini più spiato d’Italia più dura de L’Isola dei Famosi. In una intervista al settimanale Chi, il medico è tornato a parlare della sua vita privata. Giacomo Urtis ha fatto sapere di essere stato innamorato per tredici anni di una donna.

Elena rappresenta per lui una persona speciale, si sentono tutti i giorni e con lei ha condiviso tanti bei momenti. I due non si sono sposati per un soffio, era tutto pronto e mancava poco. Lasciò la ragazza dopo essere stato colpito da un ragazzo all’aeroporto di Alghero, un ragazzo molto famoso:

“Siamo capitati vicini e mi sono presentato a lui che non dà mai confidenza. Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ha deciso di andare a vivere da lui”

La loro storia clandestina è durata tre anni. Elena fu lasciata con una telefonata secca, non andavano più d’accordo, ha sofferto molto, conosceva i suoi genitori, c’era amore. La donna sarebbe rimasta malissimo perché Urtis era legato a un uomo:

“Sicuramente Elena è l’amore della mia vita ancora oggi. Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio. Ho chiesto di fare un figlio, ma mi ha detto di no”

Urtis si sente pronto a diventare padre ed è convinto che, prima o poi, lo diventerà. Dayane Mello sarebbe pronta a darle un figlio attraverso l’inseminazione artificiale pur di renderlo felice.

Di recente il medico ha commentato l’affermazione della concorrente brasiliana sostenendo che sarebbe una cosa fantastica. Come sostenuto, avere un’amica che lo ama, a tal punto di volergli dare un figlio, è stata una scoperta fantastica.

Giacomo Urtis fidanzato? “Sono attratto da Mario Ermito”. La confessione

Nella puntata di martedì 16 febbraio si è parlato di amore a Pomeriggio 5. Francesco Fredella ha lanciato uno scoop, secondo cui Giacomo Urtis sarebbe fidanzato e sarebbe stato fotografato con una persona conosciuta. Il diretto interessato ha smentito, ma al settimanale Chi ha chiarito di aver conosciuta una persona da poco, ma non crede che vada in porto.

Su Mario Ermito, invece, ha precisato: