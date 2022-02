GF Vip, Federica: prima volta con Gianmaria. Poi: “Alex? Ho delle chat…”

Federica parla della notte in cui ha fatto l’amore con Antinolfi per la prima volta e sfrutta l’occasione per sbugiardare Belli

Procede la storia d’amore tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, nata al Grande Fratello Vip 6. A confermare che va tutto bene ci pensa l’ex professoressa dell’Eredità in una prima intervista con Casa Chi. Rispondendo alle varie domande, coglie l’occasione per sbugiardare Alex Belli. Ma prima parla del suo percorso nella Casa di Cinecittà, che non è stato semplice. Essere entrata quando il gioco era già iniziato non l’ha favorita. Nonostante tutto, crede che sia comunque andata bene.

Una volta che è stata eliminata al televoto, Federica ha avuto modo di riabbracciare Gianmaria. Quest’ultimo l’ha sorpresa il giorno del suo compleanno regalandole dei fiori che sono stati ben accetti: “Più belli del regalo materiale”. Ammette che tra loro la scintilla non è scattata immediatamente e fa delle precisazioni sulla situazione sentimentale che aveva lasciato fuori da quelle quattro mura di Cinecittà. Entrando in gioco, la Calemme aveva spesso parlato di un ragazzo che stava frequentando.

“Sul ragazzo di fuori nessuno ha mai chiesto il mio parere e questa vicenda non si è mai chiusa diciamo. Io non avevo un fidanzato fuori dalla Casa, era una persona che conoscevo punto. Non mi aspettavo che c’era, quindi era una cosa così”

Non si aspettava che, una volta terminata questa esperienza, l’avrebbe ritrovato fuori e non voleva neppure che lui l’aspettasse. Non lo definisce, infatti, come un ex fidanzato. Non sapeva, inoltre, che si conoscesse con Gianmaria “così bene”, ovvero da ben 15 anni. Nel corso di questa intervista, Federica Calemme risponde alla domanda posta dai più curiosi: dentro la Casa cosa c’è stato tra lei e Antinolfi sotto le coperte?

“Non ho fatto l’amore con Gianmaria dentro la Casa, mi dispiace. La prima notte è andata benissimo”

Detto ciò, fa sapere che tra loro sta procedendo tutto bene e che c’è anche molta sintonia. Ci tiene, inoltre, a precisare che non nutre alcuna gelosia per Soleil Sorge, ex fidanzata di Gianmaria. “Soleil chi? Non esiste neanche più”, risponde con ironia Federica. E sui social i fan già applaudono a questa sua risposta.

Per quanto riguarda il vincitore di questo GF Vip 6 la Calemme ha le idee chiare: dovrebbe essere Jessica Selassié. In effetti, con il passare del tempo, la principessa è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi telespettatori ed è attualmente una papabile vincitrice.

Alex Belli, Federica Calemme lo sbugiarda: il retroscena

Questa è l’occasione per l’ex gieffina di smentire un racconto fatto da Alex Belli. L’attore di Centovetrine è pronto a tornare nella Casa più spiata d’Italia e questa volta non condividerà l’esperienza solo con Soleil, ma anche con sua moglie Delia. Le due hanno già saputo che a breve lo rivedranno, anzi la stessa Sorge ha dichiarato che già era a conoscenza del suo rientro. La soap opera continua, sebbene il pubblico sia ormai stanco. La curiosità di vedere fino a che punto si arriverà comunque c’è e quindi il reality show sfrutta il ritorno di un ex concorrente, tra l’altro squalificato, per qualche settimana.

E mentre lui fa la sua quarantena prima di varcare di nuovo la porta rossa, Federica svela un retroscena. Belli aveva rivelato di avere avuto tra le mani delle foto della modella, in passato. Ma oggi la Calemme lo sbugiarda rivelando di non aver mai fatto da “musa” all’attore e di conseguenza non è mai stata scartata da lui, come invece quest’ultimo aveva dichiarato. L’ex professoressa dell’Eredità racconta tutt’altra storia.

“Non è vero, non ho mai mandato delle foto ad Alex Belli. Anzi lui mi segue su Instagram, lui mi ha scritto. Ho delle chat dove lui voleva fotografarmi e voleva incontrarmi a Milano, ma non c’è mai stata l’occasione”

A detta della modella, pare sia stato invece l’attore a contattarla per delle fotografie. E addirittura possiede dei messaggi che vanno a dimostrare che Alex le ha scritto in privato. Dunque, dimostra di essere abbastanza sicura di ciò che dice.