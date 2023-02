GF Vip, Edoardo lascia Antonella: San Valentino finisce malissimo

Un San Valentino da dimenticare per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. L’ennesimo malumore tra la coppia è nato dopo la puntata del “Grande Fratello Vip” trasmessa lunedì 13 febbraio. Il motivo? Neanche a dirlo, la gelosia di Donnamaria per il rapporto tra Antonella e Antonino Spinalbese. Proprio nel corso della diretta, Edoardo ha visto una clip in cui, dopo aver preparato una torta insieme, i due si trovavano in confessionale e, scherzosamente, l’ex schermitrice ha leccato della panna dal cucchiaio che le era stato porto proprio dal parrucchiere. Ebbene, questo giocoso gesto ha provocato la furia di Edoardo. “Io senza telecamere non so cosa può fare questa, non mi fido”, ha dichiarato. Da lì, per la coppia è iniziata una festa degli innamorati da incubo, culminata in un’ennesima rottura. Quanto durerà questa volta?

Edoardo: “Non voglio più avere a che fare con Antonella”

Nella mattinata di San Valentino, dopo aver dormito separati, i “Donnalisi” hanno ricevuto un aereo di supporto da parte delle fan. La reazione di Antonella non è stata affatto apprezzata dal volto di “Forum”. “Basta che ti arriva un aereo e cambi umore”, ha affermato, notando la felicità della ragazza. “Dai gelosino, non fare così. Lo so che faremo pace”, ha replicato la Fiordelisi. Passa il tempo, ma l’atteggiamento leggero e spensierato della vippona ha aumentato ancora di più la tensione e neanche il gioco del Mikado Kiss è riuscito far tornare il sereno tra i due. Ad un certo punto, infatti, Edoardo non ce l’ha più fatta e ha chiesto Antonella di togliere le sue cose dalla stanza. “Voglio evitare di avere a che fare con te. Sei una ragazzina”, ha esclamato intento a chiudere la relazione. A quel punto, si è scatenata la furia di Antonella che ha urlato:

Mi hai rovinato il San Valentino, io ero felice per la puntata di ieri che hanno fatto vedere i nostri tweet. Hai trovato la scusa giusta per lasciarmi. Sei un falso. Aveva ragione Sonia a dire che stavi con me per la coppia. Stavi con me solo perché stavi al Grande Fratello.

“Infatti ti sto mollando e non ti voglio più vedere”, la risposta sicura del radio – speaker. Poco dopo, un momento romanticissimo tra una coppia della casa ha mandato nello sconforto i due. Edoardo Tavassi, infatti, ha deciso di dichiarare il suo amore a Micol davanti ai suoi compagni di viaggio, leggendo una lettera piena d’amore. Le parole del vippone hanno suscitato l”invidia” dei “Donnalisi”. Donnamaria è andato via e si è rifugiato all’interno del Van, mentre la Fiordelisi ha cercato conforto in Davide e Sarah. Tra le lacrime, è giunta ad una conclusione: “L’amore non funziona così, non è un tira e molla. Mi fa stare male”.

Dopodiché, i due si sono incontrati in giardino e sono stati protagonisti di una scena “all’Alex Belli”. Edoardo, senza parlare, ha lasciato volare un palloncino a forma di cuore davanti allo sguardo avvilito di Antonella. La coppia, poi, è rientrata in casa. Si è concluso così il San Valentino dei Donnalisi. A quanto pare, però, la coppia ha nuovamente passato la notte insieme e questa mattina si sono risvegliati nello stesso letto. Come da manuale, Edoardo ed Antonella si starebbero di nuovo riavvicinando.