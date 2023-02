La 33esima puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con un colpo di scena. Giulia Salemi, su una domanda apparentemente innocua di Alfonso Signorini che ha chiesto come procedesse la sua love story, ha risposto che con Pierpaolo Pretelli le cose non stanno andando assolutamente bene. Crisi nera. I due, ha reso noto la stessa influencer, stanno cercando di capire se continuare oppure no il loro viaggio nei sentimenti. Mentre Giulia parlava del momento no, l’ex velino di Striscia la Notizia era in onda, assieme a Soleil Sorge, con il GF Vip Party (Mediaset Infinity). E stava proprio guardando la compagna, impegnata a spiegare pubblicamente il periodo difficile sentimentale affrontato.

Soleil, nell’ascoltare la Salemi, si è lasciata sfuggire una evitabile risata, rapidamente coperta da una mano sulla bocca. Pretelli ha invece seguito in religioso silenzio la fidanzata, per poi commentare: “Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro”.

Il mio cuore ha fatto tanto crack per Giulietta ???? sono sicura che tutto si risolverà ???? siete molto belli insieme e vi amiamo alla follia ???? il vostro amore è pure e vero ❤️@GiuliaSalemi93@pierpaolopretel#prelemi pic.twitter.com/ByWS7CNLqF — Luana Campo Verde (@LuanaCampoVerd2) February 13, 2023

Parole che sono giunte subito dopo quelle pronunciate da Giulia che ha descritto così la burrasca sentimentale da cui è stata travolta

“Allora voglio essere sincera, Alfonso. Stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tantissime coppie trentenni. Ma non sono volati piatti, non è in discussione l’amore, non ci sono di mezzo tradimenti o terze persone. Anzi, stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione. Io personalmente spero di poter trovare una soluzione. So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy , ma spero che questo accada. Sembrerà surreale ma passeremo San Valentino da separati. Anzi con te domani a Napoli. Magari ci fai anche da psicologo”.

La reazione di Sole alle dichiarazioni di Giulia con davanti Pierpaolo in che senso scusate #GFVip pic.twitter.com/e4ztIebJBj — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 14, 2023

Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro sbotta nella notte

La diretta di lunedì 13 febbraio non è stata affatto semplice per Daniele Dal Moro che è stato raggiunto da diverse critiche, partorite sia dai telespettatori sia da Signorini e le opinioniste del reality, per i modi bruschi con cui ha trattato l’ex fidanzata Martina Nasoni. Una volta terminata la diretta, a notte fonda, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato protagonista di un confessionale durissimo, sfogandosi con gli autori del programma.

Sono volate minacce di abbandono, con Daniele che ha sostenuto di non voler tornare a far parte del mondo dello spettacolo (qualcuno gli ricordi che nessuno lo ha obbligato ad accettare di entrare nella Casa più spiata d’Italia). Le grida del giovanotto veronese si sono udite persino nel cortiletto.

“Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla – ha tuonato Dal Moro -. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaff*****o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro che io non sono certo qui per vendere la mia anima”.

E ancora:

“Io ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Allora visto che sono arrivato a 140 giorni me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta ragazzi. Tanto sai perché io in questo mondo qui non volevo più metterci piede? Perché qui le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qui ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa nulla a nessuno”.

Come al solito l’ex tronista è stato franco e diretto. Ma si ribadisce che una parte del suo ragionamento è contraddittorio: nessuno gli ha puntato una pistola alla tempia per fargli mettere piede nella Casa più spiata d’Italia.