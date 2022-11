GF Vip, Edoardo Donnamaria e le frasi sul Covid: è caos mediatico!

Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7 si è lasciato andare ad alcune affermazioni sul Covid che stanno generando non poche polemiche sul web. Sono tanti coloro che stanno commentando negativamente il messaggio che ha fatto passare nella Casa di Cinecittà, in presenza di microfoni e telecamere. Ci sono, ovviamente, i suoi fedelissimi che stanno trovano una giustificazione alle sue parole. C’è chi chiede addirittura la squalifica sui social per via di queste frasi. Ma cosa ha detto Edoardo Donnamaria sul Covid?

Entrando nel dettaglio, il gieffino – attualmente impegnato in una love story con Antonella Fiordelisi – ha sminuito le conseguenze del virus, facendo dichiarazioni che non corrispondono alla realtà. Visto il contesto in cui si trova, è impossibile che le frasi di Donnamaria nel reality di Alfonso Signorini vengano ignorate. Mentre si confronta con Giaele De Donà, nel giardino della Casa di Cinecittà, Edoardo ha palesato il suo punto di vista sulla pandemia del Covid-19: “Hanno fatto un casino, alla fine non è successo poi chissà che”.

E non è finita qui. Giaele ha cercato di farlo riflettere, raccontandogli del periodo in cui a Los Angeles vedeva immagini per cui non riusciva a trattenere le lacrime. La De Donà non se n’è quindi rimasta in silenzio: “Beh insomma… quanta gente è morta. Amiche mie hanno perso la famiglia. Sono morte anche persone giovani”, ha fatto notare Giaele a Edoardo al GF Vip 7 sulla questione Covid.

Alberto De Pisis ha dimostrato di essere d’accordo con Giaele: “I primi mesi amore era fuori controllo la situazione”. Ma le loro parole non sono bastate a fermare il discorso di Donnamaria, che è andato avanti non cambiando posizione.

“Sono morte tante persone ok, ma molte di meno di quelle morte per l’influenza stagionale. È morta quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse… l’80/90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose”

E, ovviamente, le parole di Edoardo sul Covid non potevano non fare immediatamente il giro del web. Molti utenti sui social network si dicono sconvolti dal fatto che Donnamaria sminuisca quanto accaduto durante la pandemia del Coronavirus, soprattutto tenendo conto che sono morte moltissime persone, non solo qui in Italia. Cosa accadrà ora?

Domani, giovedì 3 novembre 2022, andrà in onda la 14esima puntata del reality show di Canale 5 probabilmente Alfonso Signorini si ritroverà costretto ad affrontare la questione in diretta, visto quanto sta accadendo sui social. Questa settima edizione tra rimproveri e squalifiche è indubbiamente turbolenta, soprattutto se pensiamo che il gioco andrà avanti ancora per diversi mesi. L’ultima batosta è arrivata a Elenoire Ferruzzi, eliminata con un televoto flash dopo alcune frasi infelici.

Donnamaria il più sopravvalutato…molto egoriferito, molto boring la coppietta, a volte arrogante e poi oggi la cessata sul covid. Per me è un grande no! #gfvip — viperella di stefy (@DiViperella) November 2, 2022

Edoardo Donnamaria che parla di covid dicendo “non è che sia successo chissà che” fa accapponare la pelle. Perché non lo va a dire a chi ha perso qualcuno di importante? Qualcuno di famiglia?

Ignorante! #GfVip — lorenzo (@lloorrenzo) November 2, 2022

Passati letteralmente 2 mesi a dare a Giaele della stupida arrivista arrampicatrice sociale e far passare Donnamaria per il belloccio intelligentone di turno ma almeno la prima si rende conto della gravità della situazione covid e non dice che è stata peggio l’influenza — heygiospeaking ☎️???? (@GioCellRed) November 2, 2022

DonnaMaria dovrebbe essere squalificato visto qui urlate alla squalifica per nulla ora lo scrivo io urlate ora alla squalifica forza, ha avallato una cosa tremenda ho seguito in live cioè che sono morti perché vecchi e non di covid come un novax qualsiasi !! #gfvip — carolina (@carolin85268333) November 2, 2022