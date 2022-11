Sorpresa per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda la sera di Halloween la giovane ha incontrato papà Stefano a cui è molto legata. L’uomo l’ha elogiata per il percorso televisivo fatto fino ad ora. Peccato che ad un certo punto si sia lasciato sfuggire una frase dimenticabile, che gli è costata le critiche della rete. Non solo: la figlia, nella notte, conclusa la puntata, ha detto che non seguirà il consiglio del genitore. Ma che cosa ha detto Stefano al suo frutto d’amore? Di mangiare un po’ meno, di essere meno pigra e di tenersi in forma. Un ragionamento che, secondo diversi telespettatori, poteva e doveva essere evitato visto il tema delicato a livello sociale legato ai disturbi alimentari. A maggior ragione se si guarda alla Fiordelisi, che ha una fisico invidiabile e quindi non si capisce per quale motivo dovrebbe mangiare meno.

“Sei bellissima, Antonella. Ti guardo sempre con mamma, non perdiamo un secondo. Stai facendo un percorso molto bello. Alti e bassi, qualche basso potevi evitarlo, ma è sempre la paura che ti frega. Devi imparare a fidarti un po’ più degli uomini”, ha esordito Stefano che ha poi invitato una volta di più Antonella a credere nell’amore: “Io e mamma siamo Donnalisi, perciò credi in questa storia. Forse hai toppato in qualche occasione. Sarà per questa maledetta paura che hai. Vai avanti, credici, impara a fidarti perché Edoardo è una persona di spessore”.

E ancora: “Credici, non sono tutti uguali gli uomini. Devi fidarti di mamma e papà. A volte sei testarda. Hai fatto qualcosa con Edoardo che mi ha fatto un po’ arrabbiare. Avevi paura di avvicinarti troppo, io credo in Edoardo. Anzi, vorrei anche vederlo”. Fin qui nulla di male. Dopodiché ecco che Stefano si è avventurato in un bizzarro ragionamento sull’alimentazione della figlia, arrivando anche dirle che sembra che abbia messo su qualche chilo. Un’uscita che ha lasciato l’amaro in bocca:

“Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcino in più. Guarda Pamela, seguila. Vedi che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno. Ti ricordi quante ore nel traffico di Napoli mentre studiavi in macchina? Siamo fieri di te”.

Grande Fratello vip 7, Antonella non ascolterà il padre circa il consiglio di mangiare di meno

Antonella, emozionata, ha ascoltato orgogliosa il discorso di papà. Sul fatto del mangiare meno e dei presunti chilogrammi acquisiti, quando le telecamere della diretta in prime time di Canale Cinque si sono spente, ha sottolineato che non ha intenzione di dare retta al genitore. “Prenderò alla lettera tutti i consigli di mio padre, ma non quello di non mangiare!”, ha scandito con piglio.

La questione ha fatto e sta facendo discutere animatamente alcuni utenti affezionati alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. In effetti è piuttosto bizzarro che un padre che non vede la figlia da quasi due mesi le dica che è ingrassata. A maggior ragione se la figlia in questione è Antonella Fiordelisi che, si ribadisce, ha un fisico stupendo e privo di particolari difetti, che, pure se dovessero esserci, non dovrebbero essere un problema.