Gf Vip, le verità spinose di Antonella Fiordelisi sulle chat con Totti

La modella e influencer racconta in diretta ad Alfonso Signorini del periodo in cui l’ex calciatore le aveva scritto via Instagram

Il primo blocco della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa questa sera, 31 ottobre, su Canale 5 è stato interamente dedicato ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Fra i due all’interno della casa è scoppiato l’amore (anzi, per meglio dire, un’importante attrazione fisica) e come spesso accade sono già inziati i primi battibecchi e i primi dissapori.

A generare alcuni litigi nella coppia è stata la gelosia di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo, che si era reso protagonista di commenti controversi nei confronti del lato B di Carolina Marconi. Quando Antonella ha visto il suo amato flirtare o fare il piacione con altre donne all’interno della casa, ha iniziato a dargli pan per focaccia. L’influencer ha a questo punto iniziato a dire a tutti gli uomini della casa che era eccitata e che era li trovava tutti attraenti. Insomma, veri e propri giochetti fra due adulti che in realtà paiono avere la maturità di due bambini.

Quando Antonella ed Edoardo si sono chiariti è poi arrivato il momento per Signorini di andare a rivangare nel passato della modella per far emergere molti altri altarini interessanti. Giorni fa, la Fiordelisi si era infatti fatta scappare che Francesco Totti le avesse scritto nei DM di Instagram. Stasera, dunque, i telespettatori hanno avuto modo di scoprire cosa Er Pupone le avesse scritto e soprattutto quando.

Già, perché le tempistiche in questo caso sono fondamentali. Pare infatti che Francesco Totti abbia scritto ad Antonella Fiordelisi questa estate, forse ad agosto o settembre. Antonella ha confermato che in quel periodo la storia con Ilary Blasi già era finita, ma non lo stesso si può dire della nuova fiamma Noemi Bocchi. La gieffina ha rivelato che Totti non le ha scritto nulla di compromettente, un semplice “ciao”. Eppure, quale altra motivazione avrebbe dovuto avere per scrivere se non avesse voluto flirtare?

Giustamente, Signorini ha tenuto a sottolineare che era fondamentale sapere quando Totti avesse scritto alla Fiordelisi. Pare infatti che il calciatore si fosse messo in contatto con lei in un periodo in cui già stava frequentando Noemi. La Fiordelisi a questo punto ha tenuto a mandare un saluto alla diretta interessata, alla quale a questo punto Totti dovrà delle spiegazioni.

La verità sulle chat con Higuain e Zaniolo

Nello stesso blocco si è parlato anche del due calciatori Zaniolo e Higuain. Il primo (“calciatore di Roma con la Z”) avrebbe dato buca all’ultimo alla Fiordelisi quando ha scoperto che lei avrebbe presto partecipato al GF Vip. Il secondo, invece, si sarebbe spinto oltre, chiedendo alla modella di inviargli delle foto intime: lei, per tutta risposta, l’ha spernacchiato.