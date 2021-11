Antonella Fiordelisi: “Storia d’amore con Higuain e Zaniolo? Ecco la verità”

Antonella Fiordelisi è tornata a parlare della sua vita privata sui social network, dove è una delle influencer più seguite ed apprezzate. Di recente l’ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne è finita su un sito sportivo per via di presunte relazioni con Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo. Due calciatori assai famosi che, secondo qualcuno, avrebbero amato la 23enne di Salerno.

Spifferi che non sono piaciuti alla diretta interessata tanto che Antonella Fiordelisi è sbottata su Instagram e ha chiarito una volta per tutte il suo passato sentimentale:

“Non sono mai stata con questi due calciatori. Anzi, in generale non sono mai stata con calciatori. Forse uno ma non era né Zaniolo né Higuain”

La storia più importante, almeno fino ad oggi, di Antonella Fiordelisi resta quella con Francesco Chiofalo, il popolare Lenticchio di Temptation Island. Si sono amati per un paio d’anni e si sono mollati a un passo dalla convivenza. Prima di conoscere il personal trainer la Fiordelisi ha avuto un breve flirt con Ignazio Moser.

Del tutto infondati i gossip su Nicolò Zaniolo mentre quelli su Gonzalo Higuain hanno un fondo di verità. È stata la stessa Antonella Fiordelisi a raccontare alla stampa e a Domenica Live di Barbara d’Urso di aver avuto delle avance dal calciatore argentino su Instagram.

Complimenti e apprezzamenti sul fisico dell’ex spadista che non hanno mai portato a nulla di concreto. La Fiordelisi e il Pipita non hanno mai avuto modo di vedersi dal vivo: Antonella non ha mai detto sì ad un incontro con l’ex calciatore di Napoli, Juventus e Milan.

Oggi Antonella Fiordelisi è single. Dopo l’addio a Francesco Chiofalo la giovane si è trasferita a Milano, dove ha iniziato una nuova vita. Negli ultimi mesi è stata paparazzata con il modello Akash Kummar e con Carlos Corona, il figlio di Fabrizio e Nina Moric.

Nulla di serio: la Fiordelisi ha ammesso di essere felice così e di non volere l’amore a tutti i costi. Di recente ha dovuto fare i conti con una importante delusione professionale: pare non entrerà più al Grande Fratello Vip. Sembra che le trattative tra Antonella e la produzione non siano andate a buon fine.