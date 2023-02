Antonino Spinalbese avrebbe un problema intimo. A rivelarlo è stato Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7 durante uno scontro acceso con Antonella Fiordelisi. L’ex volto di Forum si sarebbe spinto un po’ troppo oltre ed è per questo che il pubblico è furioso con lui. I modi, più che altro, con cui ha fatto questa relazione nella Casa di Cinecittà, sotto le luci dei riflettori, hanno infastidito tantissimi telespettatori. Andando per ordine i Donnalisi, così viene definita la coppia dai fan, hanno cercato di chiarirsi.

Edoardo e Antonella non hanno vissuto un San Valentino sereno, anzi. Durante questo confronto di oggi, la Fiordelisi ha tentato di far capire al fidanzato che è cambiata rispetto al periodo in cui si sono conosciuti. Dall’altra parte, Donnamaria crede che la fidanzata fatichi a capire il suo disagio. Al centro dei loro scontri c’è ancora Antonino Spinalbese. Edoardo ha nuovamente affermato di non gradire affatto alcuni atteggiamenti di Antonella: “Tu hai dei lati del carattere che non mi piacciono”.

Non è finito qui il discorso di Donnamaria nella Casa del GF Vip. Ha ammesso che era ben consapevole che questi atteggiamenti della Fiordelisi non gli sarebbero mai piaciuti, sin dall’inizio. “Ma che devo fare? Mi sono innamorato”, ha dichiarato Edoardo. Ha ammesso anche di aver esagerato, ma questo non toglie che vederla giocare in confessionale con Antonino per lui è stata “una mancanza di rispetto”.

“Vuoi giocare con la panna con Antonino? Ho rosicato, non mi piace, è una mancanza di rispetto. Io esagero però non è che tu non fai niente”

Donnamaria ha come la sensazione che la Fiordelisi faccia “delle cose che sono ovviamente sbagliate”. Ogni volta gliele fa notare, ma lei non capirebbe il suo disagio o il suo problema. A questo punto, ha tirato nuovamente fuori il discorso su Spinalbese e si è lasciato andare a una rivelazione che sta facendo il giro del web. Ecco cosa ha dichiarato Edoardo sul problema intimo di Antonino:

“Ti sei cambiata davanti a uno che si prende le pasticche per farsi sgonfiare le pa*le, perché ha le pa*le gonfie così. Antonino si prende le pasticche per il testosterone, non so cosa ca**o ha”

Le sue dichiarazioni non sono state per nulla apprezzate da molti telespettatori, che sul web si stanno ribellando. Anche chi non nutre una grande simpatia nei confronti di Spinalbese crede che Donnamaria abbia sbagliato a rivelare così un suo problema intimo. C’è, però, chi invece crede che Edoardo non abbia fatto nulla di male, in quanto in passato lo stesso Antonino ne avrebbe parlato. Qualcuno fa notare che il gieffino starebbe portato avanti “una terapia per il pancreas” e che Edoardo sia stato ancora una volta indelicato.

Va precisato che a causa dei suoi problemi di salute, Antonino ha lasciato per qualche tempo la Casa e ha trascorso diversi giorni in ospedale.