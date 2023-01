Antonino Spinalbese rientra nella Casa più spiata d’Italia. Anzi no, non entra più. Nei giorni scorsi si sono rincorse una serie di indiscrezioni circa il ritorno in gioco al Grande Fratello Vip dell’ex compagno di Belen Rodriguez. Qualcuno ha persino sostenuto che lo spezzino, che si era assentato dalla dimora di Cinecittà per sottoporsi a una serie di accertamenti medici, non avrebbe più messo piede nell’abitazione del GF Vip se non gli fosse stato raddoppiato il cachet. Spifferi che non hanno trovato alcuna conferma e che lasciano il tempo che trovano. Quel che invece è certo è che sabato 14 gennaio 2023, l’ex parrucchiere è tornato ad essere un concorrente del reality show di Canale Cinque.

Gli autori del GF Vip, per rendere il suo rientro originale, hanno provveduto a ‘freezzare’ il resto del cast. Così Spinalbese, quando ha aperto la porta rossa, ha trovato i compagni d’avventura totalmente immobili. Ha quindi indossato i panni del gentleman ed ha fatto l’intero giro del loft di Cinecittà, baciando uno ad uno i ‘vipponi’, maschi e femmine. E, udite udite, ha schioccato un bacetto pure a Nikita Pelizon, con la quale è in guerra aperta. “E lo do anche a te Nikita, dai”, ha chiosato lo spezzino nel poggiare le labbra sulla guancia dell’influencer.

A onor del vero Antonino non ha baciato proprio tutti. A Edoardo Donnamaria ha rifilato un buffetto pronunciando un rapido “ciao Chiccho”. Nessun bacio nemmeno a Luca Onestini, al quale ha dato una carezza. “Ciao furbacchione”, ha sussurrato. Di tutt’altro trasporto il saluto con cui ha omaggiato l’amico Edoardo Tavassi, al quale, simpaticamente, ha recapitato un bacio a stampo.

Antonino ha incontrato la figlia Luna Marì?

Antonino ha visto la figlia mentre si è assentato dal Grande Fratello Vip? La questione è stata dibattuta dal gossip. Qualcuno ha sostenuto che l’ex hair stylist avrebbe incontrato Luna Marì. In realtà l’informazione è quasi certamente falsa. Spinalbese è stato in ospedale ed ha dovuto rispettare una serie di cautele anti Covid per poter ri-acecdere alla Casa più spiata d’Italia, tra cui quella di evitare contatti con persone esterne. Quasi certamente invece lo spezzino ha avuto modo di salutare la piccina da remoto, ossia in videochiamata.