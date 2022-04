GF Vip Delia Duran, compleanno amaro: chi ha dato buca, Alex affranto

Delia Duran ha tagliato da poco il traguardo dei 34 anni e nelle scorse ore è stata protagonista di un maxi party in quei di Milano, organizzato al Collini Rooms Hotel. Una festa a tema rosa, denominata Pink Party, in cui tutti i presenti hanno sfoggiato degli abiti rosa. Diversi gli ex Grande Fratello Vip invitati: si sono viste le tre sorelle Selassiè, Giacomo Urtis, Gianluca Costantino, Valeria Marini, oltre ad altri “vippini” come Antonella Fiordelisi e Stella Starlight (l’alter ego di Alex Belli). Hanno fatto però più rumore gli assenti, due in particolare che, secondo quanto raccontato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, hanno dato buca all’ultimo momento. Questione che avrebbe provocato il malumore di Delia e soprattutto dell’attore parmense. Di chi si tratta?

Innanzitutto Rosica ha narrato, attraverso un post pubblicato su Instagram, che nella lista degli invitati non è stata inserita a sorpresa Soleil Sorge, che scoperto di non essere stata calcolata per ripicca ha tolto subito il “segui” ad Alex Belli (trova così spiegazione “l’operazione pulizia” dell’italoamericana). Invece erano stati invitati al Pink Party Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia, all’ultimo minuto, sempre dando credito al racconto di Rosica, ha però fatto sapere che alla festa non ci sarebbe andata. Dietro alla scelta di Sophie pare che ci sia la volontà di schierarsi dalla parte dell’amica esclusa, Soleil.

“Delia ci sarebbe rimasta molto male, Alex ancor di più!”, ha aggiunto Rosica che ha concluso così: “P.S. Il locale pullulava di paparazzi ingaggiati proprio dal furbo Alex belli (che rivenderà le foto ad un giornale amico)”.

GF Vip, il teatrino tra Soleil, Alex e Delia è finito male

A distanza di settimane dalla conclusione del Grande Fratello Vip 6, i rapporti tra Alex Belli e Soleil Sorge sono stati azzerati. Pochi giorni fa l’opinionista de La Pupa e il Secchione lo ha confermato in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, a cui ha confidato di esserci rimasta molto male per la piega presa dalla situazione. Doveva essere un teatrino in cui nessuno si sarebbe fatto male, è finito in tragicommedia con strascichi concreti. Addio anche a tutta la fuffa della “chimica artistica” e quant’altro. Soleil, inoltre, ha dichiarato di essere fidanzata: pare che il misterioso compagno Carlo sia ancora al suo fianco.