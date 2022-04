Parla Soleil: Alex azzerato e retroscena sugli autori del GF e sul fidanzato

Soleil Sorge è senza dubbio una delle personalità che sono letteralmente esplose all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer italoamericana, dopo la partecipazione al programma, ha subito assunto un ruolo rilevante all’interno di un altro reality show. La 27enne è infatti attualmente opinionista a La Pupa e il Secchione Show. L’ex gieffina, ai microfoni di Fanpage.it, ha raccontato la sua esperienza al GF Vip parlando dei meccanismi del gioco, del suo rapporto con gli altri concorrenti, del triangolo amoroso con Alex Belli e dei suoi piani per il futuro.

GF Vip 6, quanto c’è di vero? Parla Soleil Sorge

Soleil Sorge si è aperta nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it uscita oggi 23 aprile 2022. La Vippona ha risposto ad alcune domande piuttosto spinose sulla sua vita privata e la sua carriera. Innanzitutto la 27enne ha spiegato nel dettaglio i meccanismi che stanno sotto ad un reality show come il GF Vip, spesso sotto torchio in quanto appare “costruito”. Ecco, secondo quanto dichiarato dalla Sorge, qual è il vero ruolo degli autori all’interno del programma:

“Non erano gli autori a scrivere cosa dovessimo fare, bensì l’opposto: loro scrivono sulla base di quello che accade nel programma, sia un crollo, una storia, un litigio. Vanno a cogliere i punti più interessanti e provano a raccontarli nel modo più accattivante per il telespettatore, perché ricordiamoci che siamo pur sempre nel mondo dell’intrattenimento”.

L’italoamericana ha sottolineato che, se dall’esterno gli eventi all’interno dei reality sembrano finti perché esagerati, il motivo sta nell’estrema vulnerabilità dei concorrenti, che si ritrovano soli in condizioni inusuali.

“Un fattore fondamentale di cui tenere conto sono le condizioni in cui si è messi, estrapolati dalla vita di tutti i giorni, le zone di comfort, le persone cui chiederesti un consiglio. Sono condizioni che vanno a creare nell’essere umano un aumento del percepito delle proprie emozioni, rendendole più accelerate e intense. Io mi sono anche innamorata in uno di questi reality ed era un amore intenso che percepivamo anche una volta usciti dal programma.”

Ecco, per “Sole”, come potrebbe definirsi un reality show:

“Un intensificatore di emozioni e credo che l’interesse antropologico e comportamentale all’interno di un reality derivi esattamente da lì. Il paragone è la vacanza con gli amici, quando tutto è più intenso e accelerato. Quando torni alla tua vita di tutti i giorni ti sembra quasi un sogno, una realtà distante dalla tua. Però porta molto, i legami che fai in quel contesto, ti restano anche quando torni alla vita di tutti i giorni”.

Soleil Sorge, con quali gieffini è rimasta in contatto. E Alex Belli?

L’italoamericana si è poi esposta a proposito di alcuni suoi compagni di avventura nella Casa che, a suo dire, sono entrati per un preciso scopo. “Quello che si può falsare è invece l’individuo, una persona che può decidere di porsi in un certo modo, razionare i propri comportamenti e smussarli per determinare delle situazioni”, ha spiegato Soleil. Gli esempi? La 27enne ha parlato in particolare di Nathaly Caldonazzo e Patrizia Pellegrino:

“Penso a Nathaly Caldonazzo, entrata in casa con l’espressa volontà di provocare diverse persone su diverse situazioni, sicuramente un po’ per gioco, visto che lei in realtà era una persona molto piacevole e interessante. Altro esempio è Patrizia Pellegrino, entrata con una clip pesantissima a gamba tesa su di me per poi minimizzare tutto quando mi sono presentata. Insomma, è una direzione che una persona sceglie di prendere autonomamente, non per volere degli autori. C’è chi è più bravo di altri a creare situazioni, ma è più una condizione personale. Un po’ come nella vita”.

Parlando degli altri concorrenti del GF Vip 6, la Sorge ha rivelato con chi di loro ha instaurato un rapporto che continua anche dopo la fine del reality. Si tratta di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Katia Ricciarelli. E il “man” Alex Belli? Dopo il triangolo amoroso e la “chimica artistica” tra i due sembra non sia rimasta nemmeno una relazione di amicizia. “Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico”. Come mai ciò non è stato possibile? La Sorge, che si dice dispiaciuta, afferma velatamente di non aver gradito l’atteggiamento dell’attore, che ha eccessivamente calcato la mano sulla storia del triangolo amoroso con Delia Duran.

“La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quelle persone”.

Soleil Sorge, la vita privata e la carriera sfumata come giornalista

L’italoamericana, oggi, viene da molti considerata la “signora dei reality”. In effetti ha partecipato, negli anni, a Uomini e Donne, L’Isola dei Famosi, GF Vip, Pechino Express. Uscita dalla Casa la Sorge è subito diventata opinionista in un altro show, passaggio che ormai sembra quasi obbligato. Ecco l’opinione della diretta interessata.

“Penso sia conseguenza diretta di ciò che mostri in un reality. Io ho provato a mostrarmi a 360 gradi e speravo arrivasse un’opportunità, che qualcuno notasse anche le mie doti lavorative”.

Molti non sanno che nel passato dell’italoamericana c’è un percorso, poi interrotto, nel mondo del giornalismo:

“Era un mio sogno diventare professionista. Dal momento in cui ho iniziato a lavorare per delle testate e anche la AS Roma, mi sono trovata davanti a un bivio: proseguire nel classico percorso, oppure lavorare con la mia immagine collaborando con dei brand, cosa quest’ultima che il giornalismo ti impedisce perché in conflitto con la professione. Davanti a questa scelta ho dovuto decidere. Nonostante il giornalismo e la scrittura restino la mia passione, ho pensato che il mio modello di comunicazione potesse essere diverso.”

Nel futuro Soleil spera di diventare conduttrice televisiva:

“È sempre stato il mio sogno nel cassetto, dagli studi alle prove in cameretta, a condurre per i miei peluche, fino alle esperienze da moderatrice di questi ultimi anni. In realtà me lo auguro, non vedrei l’ora.”

La Sorge ha anche parlato della sua situazione sentimentale. A quanto pare la 27enne è ancora legata alla persona misteriosa di cui ha parlato nella Casa. “In un mondo dove tutti sono interessati a creare love story, io sono interessata a metterla da parte e tenerla in privato come è giusto che sia”, ha spiegato.