Alex Belli, lo sfottò a Soleil con Delia e le Selassié: scatta il “defollow party”

Gli ex membri della casa del Grande Fratello Vip organizzano una specie di festicciola triste per celebrare il fatto che la modella ha smesso di seguirli su Instagram

“Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo”: queste le parole scritte questo pomeriggio da Soleil Sorge su Twitter, una chiara frecciatina a tutti i suoi ormai ex coinquilini del Grande Fratello Vip che la modella italo-statunitense ha deciso di non seguire più su Instagram.

Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo✨???? Xoxo — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) April 23, 2022

Già, perché nell’era dei social network, ormai ci abbiamo fatto il callo, smettere di seguire qualcuno sui social sembra essere la massima rappresentazione della vendetta personale. Perlomeno questo sembra essere il livello di maturità fra gli ex concorrenti del GF, che ancora oggi a distanza di settimane dalla fine della trasmissione continuano a comportarsi come dei bambini.

Ma chi avrà smesso di seguire la bella Soleil, dunque? Basta farsi un giro sul suo profilo per scoprirlo in men che non si dica. L’influencer ha tolto il “segui” non soltanto ad Alex Belli (scelta scontata, dopo tutto), ma anche a Delia Duran e alle sorelle Selassié.

La scelta di questo unfollow di massa da parte di Soleil arriva a poche ore di distanza da un’interessante intervista concessa a Fanpage. Al giornale, Soleil ha specificato fra le altre cose di aver definitivamente chiuso i rapporti con Belli, con il quale non si sente più neanche su Whatsapp.

Ma che cosa c’entrano le sorelle Selassié, invece? Nelle scorse ore, Lulù, Jessica e Clarissa si sono fatte vedere nella “Factory” di Belli per un servizio fotografico. Che sia stata questa complicità con il nemico ad infastidire Soleil? Ah, saperlo, ma visti i trascorsi il dubbio è più che lecito.

Alex Belli, Delia Duran e le Selassié reagiscono al defollow di Soleil

Come l’avranno presa i diretti interessati? A poche ore dalla pubblicazione del tweet, i membri della “Factory” di Alex Belli al completo si sono visti per girare una serie di Stories con cui prendevano evidentemente in giro la modella. “Sapete una cosa? Oggi è la giornata del defollowing, ci defollowiamo tutti quanti” ha scherzato Alex Belli, mentre le altre comari intorno a lui se la ridevano di gusto. L’attore si è persino rivolto alla sua cagnolina, chiedendole chi volesse defolloware, a sua volta. Un siparietto abbastanza imbarazzante, soprattutto se consideriamo l’età media dei protagonisti delle Stories in questione. Contenti loro…