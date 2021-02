GF Vip, daytime sul dolore di Dayane per il fratello: è bufera, Web diviso

C’è stata una scena in particolare che al pubblico non è piaciuta: i commenti dei social pro e contro la scelta del Grande Fratello

Nel daytime del Grande Fratello Vip di oggi sono andate in onda delle immagini inedite di Dayane Mello dopo la notizia della scomparsa di suo fratello. Non è stata una giornata semplice ieri per i concorrenti, che hanno fatto il possibile per stare vicino a Dayane, ma anche il pubblico a casa si è unito in sostegno della modella. E dopo cinque mesi trascorsi seguendo la diretta, i fan più affezionati hanno anche in parte condiviso il dolore vissuto dentro la Casa. Proprio per questo motivo in tanti oggi hanno protestato per aver mostrato le immagini di Dayane in lacrime in confessionale. Il pubblico avrebbe gradito maggiore tatto nell’affrontare l’accaduto e soprattutto ritiene che il GF dovrebbe proteggere Dayane.

La scena che proprio non è piaciuta è quella in cui Rosalinda ha raggiunto Dayane in confessionale e ha appreso la triste notizia. La Mello infatti ha deciso di rientrare nella Casa dopo aver appreso della scomparsa del fratello Lucas, per essere circondata dall’affetto dei compagni. Per ricevere un abbraccio dalla sua amica Rosalinda e condividere il suo enorme dolore, per far sì che non la schiacciasse rimanendo da sola in un camper fuori dalla Casa. Alla gran parte del pubblico non è piaciuto che sia andato in onda questo abbraccio in cui Dayane ha raccontato a Rosalinda cosa fosse successo.

Nel daytime hanno montato anche altri momenti della dura giornata di ieri come anche alcuni confessionali degli altri Vipponi. Su Twitter il pubblico appare oggi diviso in due. Una nuova bufera ha travolto il Grande Fratello Vip, colpevole secondo alcuni di non essersi fermato neanche davanti al dolore di Dayane. Qualcuno si è chiesto come sia stato possibile mostrare nel daytime dei momenti così privati e intimi. Altri hanno condannato la scena in confessionale, un momento che non doveva essere spettacolarizzato. In un tweet si legge: “Perché mettere lo spettacolo davanti alla sofferenza di una persona? Perché strumentalizzare questo dolore? Tutto ciò é vergognoso. Questa sofferenza va tutelata”.

E poi qualcun altro ha scritto che Dayane ha accettato di rimanere in gioco e quindi è normale che il GF parli di quanto è accaduto. Ed è normale quindi che sia andato in onda nel daytime. Così come lo sarebbe se ne parlassero anche domani in puntata. “Ma cosa pretendete? Dayane ha deciso di rimanere, quindi in qualche modo ha anche deciso di raccontare ciò che le è accaduto”, ha fatto notare un utente. In risposta a questi tweet alcuni utenti hanno fatto notare che il problema non è stato il daytime che ha raccontato l’accaduto, ma quella scena con Rosalinda in particolare.

Insomma, il Web è letteralmente diviso su questo argomento. Era troppo aspettarsi che nulla di ciò che è successo ieri andasse in onda, impensabile anzi. Ma magari un po’ di sensibilità in più non avrebbe guastato, evitando di mostrare i primi momenti dopo aver scoperto della tragica scomparsa di Lucas.

Il Daytime di oggi é stato lo schifo. Perché mandarlo in onda? Perché mettere lo spettacolo davanti alla sofferenza di una persona? Perché strumentalizzare questo dolore? Tutto ciò é vergognoso. #tzvip #sovip #rosmello Questa sofferenza va tutelata. Dayane va tutelata. — Naiivi???? (@Naiivi3) February 4, 2021

Ho appena recuperato il daytime, non sapendo a cosa stessi andando incontro. Ho dovuto saltare e mandare avanti quando c’erano i confessionali di dayane perché non ce la facevo.

Ma come è possibile che abbiano mostrato quei momenti così privati e intimi? #tzvip — Ele55%???? (@Ele_sk8) February 4, 2021

Ho visto il daytime in diretta e non mi è per niente piaciuta la scena in confessionale, subito dopo che Dayane ha dato la notizia a Rosalinda.

Quello era un momento privato, non andava spettacolarizzato! #gfvip #rosmello — AngelicaGA 38%60%46%???? (@AngelicaC95) February 4, 2021

Vorrei sapere secondo voi oggi nel daytime cosa avrebbero dovuto far vedere? Dayane è rimasta all'interno del gioco grande fratello. Quindi è normale che lo facciano vedere e domani sarà lo stesso #gfvip — Katia (@Katia56216950) February 4, 2021

Ma cosa pretendete? Dayane ha deciso di rimanere, quindi in qualche modo ha anche deciso di raccontare ciò che le è accaduto. Avrei evitato la parte iniziale del daytime, ma tutto il resto è normale che vada in onda. Domani in puntata sarà uguale, se non di più #tzvip #rosmello — VuoiCondurreTu???? (@VuoiCondurreTu_) February 4, 2021