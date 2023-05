Dayane Mello non è di certo la tipa che se ne resta in silenzio quando qualcosa non le va a genio. Piano piano la modella brasiliana si ritrova sempre a svelare il suo pensiero, anche se può essere scottante. L’ha dimostrato al Grande Fratello Vip, ma anche lontano dalle telecamere. Attraverso una diretta su Instagram, questa volta l’ex gieffina si scaglia contro Andrea Zenga, parlando del suo attuale rapporto con Rosalinda Cannavò, e non solo.

Di recente, in un’intervista per Casa Chi, Rosalinda aveva confermato di aver rivisto Dayane dopo tanto tempo al compleanno di Giulia Salemi. Tra loro solo un saluto e un abbraccio, pare nulla di più. L’attrice si è detta disposta a riportare la pace nel loro rapporto, anche perché è sicura di aver portato avanti un bellissimo percorso nella Casa di Cinecittà in compagnia della Mello. In tutto questo, Andrea Zenga avrebbe cercato di rimettere la pace tra loro.

Ma sembra non essere dello stesso avviso Dayane. Secondo quanto riporta Biccy, durante una diretta su Instagram, la Mello ha dichiarato:

“Io le voglio davvero troppo bene. Perché quello che abbiamo è una cosa totalmente nostra, cioè, ci siamo volute bene, ma ad oggi lei ha un ragazzo che ci ha fatte separare, sì quello lì. Poi magari in futuro ci troveremo nuovamente come amiche o non lo so ragazzi. Purtroppo ad oggi è così. Quello lì ha rovinato tutto. Più vino per me così parlo”

E quel “quello lì” sarebbe proprio Andrea Zenga. Non si sa di preciso cosa ha portato Dayane Mello a fare queste dichiarazioni, ma qualcosa deve essere accaduto o almeno lei potrebbe aver percepito qualcosa o magari frainteso. Nel frattempo, da parte della coppia non è arrivata alcuna risposta. Tra Rosalinda e Zenga tutto sembra procedere per il meglio, senza intoppi. Ma queste rivelazioni di Dayane sicuramente non faranno piacere a entrambi.

Intanto, sempre nel corso di questa scottante diretta social, la modella brasiliana ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Soleil Sorge. Pare che Dayane abbia affermato che l’ex gieffina avrebbe chiuso con lei per alcune dicerie inventate da una persona. E chi sarebbe questa persona?

I fan sui social hanno subito pensato a Dana Saber, con cui la stessa Mello condivideva un’amicizia. Tutte e tre avevano attirato l’attenzione attraverso alcuni video, che avevano fatto parlare. Scendendo nel dettaglio, Dayane era stata immortalata mentre baciava con passione in strada Dana. Tutto questo in presenza di Soleil.

Ma qualcosa è cambiato quando Dana ha preso parte al Grande Fratello Vip 7, dove ha portato avanti un brevissimo percorso che non ha lasciato il segno. Proprio nelle scorse settimane, la Saber sui social ha fatto sapere la sua versione dei fatti, che effettivamente corrisponde a ciò che ha detto ieri Dayane.

Secondo Dana, la Mello avrebbe fatto il doppio gioco sia con lei che con Soleil. Pare che entrambe siano venute a conoscenza del fatto che la modella brasiliana ha parlato male alle loro spalle. “Parlava tanto male di Soleil con me. E parlava altrettanto male di me con Soleil e noi siamo venute a conoscenza di questa cosa perché ci siamo parlate”, ha rivelato Dana di recente.

Che non corra buon sangue tra Dayane e Dana è risaputo ormai da tempo. La modella brasiliana non ha risparmiato accuse e attacchi alla collega nei mesi scorsi. E, nel frattempo, è arrivata la rottura anche con Soleil.