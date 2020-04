Gf Vip, Cucuzza difende Antonella Elia e su Adriana: “Vincitrice”

Michele Cucuzza commenta il Gf Vip in vista della finale: chi sarà il vincitore, secondo lui?

Michele Cucuzza è stato il protagonista dell’intervista in diretta su Instagram di 361magazine del giorno. Una lunga chiacchierata in cui ha parlato di tutto, dalla quarantena allo sport ai ricordi legato al Grande Fratello Vip, parlando anche un po’ del suo lavoro. Naturalmente tra le tante domande che arrivavano dai follower molte erano sul reality show a cui ha partecipato. Cucuzza ha quindi pescato tra i suoi ricordi il TGF, il telegiornale sulle vicende della Casa che avevano ideato già nei primi giorni. E poi gli è stato chiesto chi sarà il vincitore del Gf Vip 4 secondo lui. A questa domanda, Michele ha risposto d’istinto facendo il nome di una concorrente che però non ha potuto giocare fino alla fine. Stiamo parlando di Adriana Volpe.

Gf Vip, il possibile vincitore di Michele Cucuzza: “Adriana vincitrice perfetta”

Esprimendosi sul possibile vincitore del Gf Vip 4, Michele Cucuzza ha detto: “Ti devo dire la verità, sono molto dispiaciuto che Adriana abbia dovuto abbandonare in quella maniera dolorosa. Lei era la vincitrice proprio… perfetta, perché lei è una vera leader. Oltre a essere una mia amica, una mia collega, veniamo insieme dalla Rai. La stimo molto”. Tifava anche per Zequila, che però è stato eliminato in semifinale. Anche se ha riconosciuto che nell’ultimo periodo non ha vissuto benissimo la Casa del Gf Vip, mostrandosi diversamente rispetto alle prime settimane. Eliminati loro due, Cucuzza adesso pensa che il vincitore possa essere uno tra Paolo Ciavarro e Antonella Elia e si è soffermato molto a parlare di quest’ultima. Antonella è stata ed è criticata da tantissimi spettatori per il suo atteggiamento, di cui lei stessa ha detto di vergognarsi a volte, ma in parte è dovuto al suo passato e lo ha sottolineato anche Cucuzza.

Michele Cucuzza difende Antonella Elia: “Non è cattiva”

Il conduttore ha detto: “Malgrado tutto, Antonella rimane fortissima. Lei litiga con tutti, sì è vero, però poi abbiamo scoperto che storia personale e famigliare ha. Una storia molto difficile, che ha fatto commuovere Alfonso e anche me. Io non mi commuovo facilmente”. Cucuzza ha poi raccontato che si è molto commosso quando Antonella ha parlato dell’incidente del padre e del rapporto con mamma Paola. E ha aggiunto: “Quando ha detto ‘Mi vergogno di come sono, sono cattiva forse per questo’. Lei non è cattiva, è una persona che ha sofferto molto e forse per questo certe volte è aggressiva più del dovuto. Però io le voglio bene”.