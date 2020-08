Gf Vip concorrenti, Can Yaman non ci sarà: svelato il motivo del rifiuto

Alla fine Can Yaman non sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, e non per volere di Alfonso Signorini. Le indiscrezioni sulla partecipazione dell’idolo di milioni di telespettatori e telespettatrici al reality di Canale 5 sono sempre state tante ma a quanto pare non si tramuteranno in realtà. E pare che il motivo sia tutt’altro che scontato, nel senso che qualcuno potrebbe pensare che l’attore abbia rifiutato per non compromettere la sua carriera, mentre la verità pare essere un’altra. Almeno stando alle indiscrezioni pubblicate da Adnkronos. Perché Can Yaman ha rifiutato il Gf Vip di Alfonso? Come mai non si è arrivati a un accordo che portasse il divo di Bitter Sweet e Daydreamer – Le ali del sogno tutti i giorni su Canale 5? C’entrerebbero questioni economiche.

Can Yaman ha rifiutato il Grande Fratello Vip? Le ultime indiscrezioni sui concorrenti del reality show

Pare infatti che le trattative non siano andate a buon fine perché il programma e Can Yaman non sono riusciti a trovare un accordo sul compenso. Ovviamente si tratta di supposizioni sulle quali non si possono avere certezze e che probabilmente non saranno mai chiarite dai diretti interessati trattandosi di informazioni estremamente riservate; la mancata partecipazione di Yaman al Gf Vip 2 sembra dipendere però proprio da questo, e non si tratta peraltro neanche di una voce di corridoio inverosimile: è noto che Can sia corteggiatissimo ovunque per via del suo successo, e che abbia richiesto una cifra stellare per il momento d’oro che sta vivendo non è certo un’ipotesi peregrina.

Gf Vip, ancora mistero sul cast di quest’anno: Can Yaman è solo uno dei tanti rifiuti

Il Gf Vip intanto continua a perdere pezzi: il cast annunciato un po’ di tempo fa infatti non vanterà più la partecipazione di Vip importanti e con storie belle alle spalle, a testimonianza del fatto che bisogna ancora procedere con gli ultimi ritocchi. Yaman è sempre stato un nome golosissimo anche per gli ascolti ma Signorini saprà fare del suo meglio anche senza l’attore turco.