Grande Fratello Vip, il cast di Signorini perde pezzi: già due le smentite

Il cast del Grande Fratello Vip di quest’anno sembra essere già formato ma fino a quando non ci sarà l’ufficialità da parte di Alfonso Signorini potrebbero essere pubblicate smentite o diffusi aggiornamenti. Come quello di Eva Grimaldi che, strano ma vero, non farà parte della nuova edizione del reality show di Canale 5: non è chiaro se non sia stata proprio contattata o se abbia rifiutato ma il suo ultimo messaggio su Instagram non lascia spazio a dubbi nella parte in cui è scritto che l’unica casa in cui entrerà è quella nuova. Trasloco in arrivo insomma, però non nelle Casa del Gf Vip: Eva Grimaldi non ci sarà. Non all’inizio almeno. Ed è un peccato, visto che Eva ha una bella storia che può senz’altro condividere col pubblico che ha già imparato a conoscerla durante l’Isola dei famosi. Non è l’unica smentita, tra l’altro.

Cast Grande Fratello Vip, la smentita di Nicola Ventola ed Eva Grimaldi: i post su Instagram

Sempre su Instagram infatti è stato un altro Vip dato per sicuro a sottolineare che non farà parte dei concorrenti del Gf Vip 2020: si tratta di Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter che non ha certo bisogno di presentazioni. Al momento le smentite sembrano essere soltanto queste ma potrebbe anche essere che alcuni tra i Vip citati non vogliano sbilanciarsi per continuare a far parlare di sé.

Il cast del Grande Fratello Vip scelto da Alfonso Signorini: grandi sorprese anche quest’anno

Finora il cast del Gf Vip dovrebbe essere composto da Dayane Mello, Stefania Orlando, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck e Ludovica Pagani, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Enock Barwuah, Riccardo Fogli e Giovanni Terzi. Si tratta senza dubbio di nomi che fanno onore ad Alfonso Signorini che ancor più dell’anno scorso ha dimostrato quanto sia importante conoscere a fondo i personaggi del mondo dello spettacolo per confezionare dei cast interessanti. Manca davvero poco all’inizio del Gf Vip, che in questa stagione avrà anche un’opinionista d’eccezione, e i nomi promettono scintille!