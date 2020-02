GF Vip Clizia e Paolo ‘censurati’: notte di passione, amore e gemiti. La regia ‘resiste’, ma poi è costretta a staccare

Paolo e Clizia, l’amore ha preso il volo. Dopo settimane di corteggiamenti più o meno velati, Ciavarro e l’influencer hanno mollato i freni e ora si stanno vivendo in modo travolgente. E pensare che fino a pochi giorni fa si ostinavano a trincerarsi dietro all’amicizia. Ma si sa, che gli amori spesso nascono così, tra un imbarazzata negazione e uno sguardo che la tradisce. L’ex di Sarcina ed il figlio di Elonora Giorgi non sono sfuggiti a questa legge non scritta di Cupido. Ecco allora che dopo i baci roventi in piscina della notte tra lunedì e martedì, ieri, a tarda ora, la temperatura l’hanno ulteriormente fatta salire nella Capsule Hotel. E la regia del Grande Fratello Vip ha resistito finché ha potuto, poi ha preferito staccare. Meglio mostrare il dolce sonno di Andrea Denver…

Notte di fuoco tra l’ex di Sarcina e il figlio di Eleonora Giorgi

Cosa è successo di preciso tra i due piccioncini nella nottata appena trascorsa? Clizia si è diretta nella Capsule Hotel e, poco dopo, Ciavarro l’ha raggiunta. Coccole e tenerezze che in un batter d’occhio si sono tramutate in baci di fuoco, accavallamenti passionali ed effusioni roventi, con tanto di mani che sono scivolate sotto i vestiti. E poi i gemiti e i sospiri. A questo punto l’occhio vigilissimo del Grande Fratello Vip ha fatto partire la ‘censura’ e ha staccato la telecamera dai due ragazzi, dirigendosi sul modello Andrea Denver. Buona notte!

Pago e Serena nella bufera al GF Vip

Se Clizia e Paolo viaggiano spediti sulle ali dell’amore, Pago e Serena continuano a essere nell’occhio del ciclone. A finirci per prima è stata la Enardu che durante la diretta in prime time di lunedì sera è stata assai criticata per l’atteggiamento tenuto nei confronti del fratello di Pacifico. Poi è stata la volta di quest’ultimo, che è piombato in una bufera dopo aver pronunciato delle frasi molto opinabili sull’orientamento di Licia Nunez. È il Grande Fratello Vip bellezza! E lo spettacolo non è ancora finito.