Licia Nunez, la fidanzata Barbara distrugge Pago: “Ignorante e maschilista”

Gf Vip, dopo le parole di Pago su Licia Nunez interviene la fidanzata dell’attrice: l’accaduto

Al Grande Fratello Vip è esploso il caso Licia Nunez. No, stavolta non c’entrano nulla Imma Battaglia e Eva Grimaldi, ma Pago. Il cantante dopo la scorsa puntata ha avuto un confronto con la fidanzata Serena Enardu, che gli aveva rimproverato di aver nominato Licia. Serena con lei si trova molto bene e hanno stretto un bel rapporto nella Casa, ma questo a Pago pare non piaccia molto. E non perché pensa che Licia come concorrente sia poco chiara e trasparente, il motivo per cui l’ha nominata, ma perché, ha detto, le piacciono le donne e poi perché è pugliese. Parole che non sono affatto piaciute al pubblico a casa e non solo, anche sul Web si sta scatenando una bufera. Oggi a parlare è Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez, che ha contattato Fanpage per poter dire la sua su quanto sta accadendo nella Casa del Gf Vip 4.

La fidanzata di Licia Nunez attacca Pago: “Sta passando un messaggio gravissimo”

Barbara ha subito detto di non avere avuto l’impressione che a parlare fosse un uomo innamorato e geloso di Serena, ma di un uomo che non si è reso conto di ciò che stava dicendo. “Il fatto che sia innamorato o disperato, non lo giustifica minimamente“, ha aggiunto. La fidanzata di Licia ha anche parlato di un precedente: “Serena dice a Pago che Licia con lei è stata molto carina e lui risponde: ‘Te credo’. Nel 2020, da donna, da figlia, da sorella e da compagna che ha espresso il suo orientamento sessuale, trovo un atto di bullismo che la vicinanza di Licia a Serena venga additata come dettata da un piacere fisico. Sta passando un messaggio gravissimo”. Per quanto riguarda il problema con la Puglia, Barbara lo ha collegato al fatto che Giovanni Conversano, ex di Serena, sia pure pugliese.

Barbara, compagna di Licia, si scaglia contro Pago: “Ignorante e maschilista”

La fidanzata di Licia Nunez ha proseguito: “È follia. Pago si preoccupa di Licia dentro la casa, ma dovrebbe preoccuparsi di come sta educando suo figlio. Se a scuola ha un amico gay, non deve stargli vicino?”. Nelle parole rivolte a Serena, inoltre, Pago ha parlato anche di un amico gay con cui non ci sarebbero problemi, dal suo punto di vista, perché è maschio. A tal proposito, Barbara ha detto: “Perché c’è differenza tra omosessuale maschio e femmina? È ingiustificabile. Le parole di Pago sono una mancanza di rispetto verso una persona che è dichiaratamente fidanzata e che non si è azzardata a essere maliziosa. Non ti devi permettere, sei omofobico, ignorante e maschilista e io non lo giustifico”.

Gf Vip 4, confronto tra Pago e la fidanzata di Licia? “Lo renderei piccolo così”

Su un eventuale confronto con Pago al Gf Vip ha infine detto: “Quanto è alto Pago? Lo renderei piccolo così. Gli direi di pensare ai suoi problemi e lasciare perdere l’omosessualità”. E poi ancora: “Subito dopo la nomination ha detto: ‘Mi venderei un rene per fare uscire Licia’. Ma come ti permetti? La gente è in lista d’attesa perché campa con i reni. Stiamo scherzando? Non si può essere indifferenti a un atteggiamento tale verso una ragazza che in questo momento è sola. Pago va ripreso”.