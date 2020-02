Conversano non risparmia Serena: “Corna sono indelebili”, nuovo attacco

Giovanni Conversano non risparmia Serena Enardu dopo lo scontro con Pago al Gf Vip 4

Gli appassionati di Grande Fratello Vip, e soprattutto di Uomini e Donne, sanno bene che quando c’è Serena Enardu in televisione arriva più o meno puntuale il commento di Giovanni Conversano su Instagram. Ed è quello che è successo stasera dopo il fortissimo scontro tra Serena e Pago al Gf Vip 4. Per chi non conoscesse i trascorsi facciamo un breve riassunto: Giovanni e Serena si sono conosciuti a Uomini e Donne e hanno vissuto una storia d’amore. Si sono lasciati e non bene, facendosi la guerra anche a distanza di anni. Giovanni non ha mai smesso di attaccare Serena e non perde occasione per farlo. Lo ha dimostrato anche stasera, durante la decima puntata del Gf Vip 4.

Gf Vip, Conversano contro Serena Enardu: l’ennesimo attacco

Assistendo allo scontro con urla e insulti tra Pago e Serena, Giovanni ha commentato così: “La caratteristica delle corna è indelebile: a chi si è attaccata una volta rimane per sempre. Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici”. Non ha specificato a cosa si riferisse, ma possiamo dedurlo da noi, o almeno ognuno si farà la propria idea. E non è finita qui, perché l’attacco è proseguito: “Segui sempre le tre R: rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni. Non contare ogni giorno che passa per ciò che raccogli, ma contalo per ciò che semini”. Un attacco sotto forma di consigli, ma il succo è chiaro a tutti: Conversano non è d’accordo con il comportamento della sua ex e lo sottolinea ogni volta.

Conversano attacca Serena durante il Gf Vip e parla anche di famiglia

C’è stato anche un momento in cui Serena ha parlato male del fratello di Pago e questo le è costato la nomination. Anche su questo Conversano ha detto la sua: “La famiglia non si tocca… Ovviamente per chi ha un’idea di cosa sia la famiglia…”. Questo è di sicuro un attacco più pesante delle parole scritte prima, ma è molto probabile che Serena rimarrà in silenzio anche dinanzi a questo attacco come ha sempre fatto.