GF Vip Clizia in lacrime: poi il bacio con Denver. Paolo gelido sull’influencer

Clizia Incorvaia in lacrime al GF Vip: poi scatta il bacio con Andrea Denver. Galeotto fu ‘Sognando Grease’. Intanto Paolo Ciavarro gela tutti: “Non c’è attrazione fisica con lei”

Weekend movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip. Clizia Incorvaia, influencer ed ex moglie del cantante Francesco Sarcina, continua a essere assai seguita e uno dei personaggi più curiosi dello show. Nelle scorse ore la donna si è lasciata andare a un lungo pianto in solitaria nella Capsule Hotel. “Basta”, ha mormorato tra sé e sé, cercando di controllare le lacrime. Non è chiaro che cosa abbia provocato il momento di sconforto, ma è probabile che all’origine del ‘down’ possa esserci la mancanza della figlia e più in generale, come accade spesso ai concorrenti del reality, il bisogno di riassaporare il mondo esterno. Tuttavia, il momento no è stato poi superato ed è scattato anche un bacio con Andrea Denver, durante la nuova competizione di ballo proposta dal programma, ‘Sognando Grease’. Intanto è giunta una confessione di Paolo Ciavarro, che sembra chiudere definitivamente il gossip attorno a lui e alla siciliana.

Denver bacia Clizia ‘per gioco’. Ma attenzione: anche Pago e la Volpe si baciarono e…

Ballo sfrenato di Denver e Clizia, con tanto di bacio. No, nessun amore all’orizzonte, tutto è accaduto per ‘gioco’. Ma attenzione anche ai giochi, visto che qualcuno potrebbe avere reazioni non troppo felici. Perché dopo tutto, due labbra che si sfiorano sono sempre un’immagine plastica che rimane impressa. Per ulteriori informazioni chiedere al marito di Adriana Volpe che, dopo il bacio, sempre per gioco, tra la moglie e Pago, ha tuonato sui social non proprio contento di quanto visto. Ma non solo baci a tenere banco nel reality. Sempre nelle scorse ore Paolo Ciavarro, che molti vedevano assai affiatato con la Incorvaia, ha ‘gelato’ tutti.

Ciavarro: “Clizia? Non c’è attrazione fisica”

Ciavarro, confidandosi con Andrea Montovoli, Fernanda Lessa e Adriana Volpe, ha parlato apertamente della Incorvaia. “Lei è una ragazza interessante ma proprio no, non c’è attrazione fisica”, ha dichiarato il figlio di Eleonora Giorgi, aggiungendo: “Poi non la conosco bene, ma a pelle no, non mi piace”. Al momento, quindi, sogni infranti per chi sperava di veder nascere una love story tra le mura della Casa più spiata d’Italia.