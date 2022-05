Nathaly Caldonazzo è fidanzata? Pare che la showgirl abbia ritrovato l’amore, almeno secondo gli ultimi gossip. A lanciare lo scoop ci pensano Amedeo Venza e Deianira Marzano, i quali si dicono certi del fatto che il fidanzato sarebbe il padre di un volto conosciuto nel mondo del web. Scendendo nel dettaglio, si tratterebbe del papà di una famosa tiktoker. Di chi si tratterà? L’indiscrezione parla anche di una situazione abbastanza delicata: quest’uomo avrebbe lasciato la sua famiglia per stare insieme alla Caldonazzo.

Chi potrebbe essere la tiktoker così famosa? Ovviamente bisogna prendere queste news come delle indiscrezioni, in quanto non ci sono delle conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Probabilmente, sarà la stessa Nathaly a rendere nota questa sua presunta nuova relazione. Il gossip, intanto, si accende intorno a lei, con la curiosità dei fan che aumenterà. “Nuovo amore per la Caldonazzo.. lui sarebbe il papà di una famosissima donna del web”, scrive Venza. A entrare di più nel dettaglio ci pensa Deianira.

“Caldonazzo nuovo amore: sta con il padre di una famosa tiktoker che ha lasciato la famiglia per lei”

Intanto, da parte di Nathaly Caldonazzo non è arrivato nessun accenno su una sua nuova relazione amorosa. Ha, invece, detto la sua su Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, con cui ha condiviso l’esperienza al GF Vip 6 nella Casa più spiata d’Italia. Non solo, si è espressa anche su Barù.

Nathaly Caldonazzo e gli ex fidanzati: il grande amore con Troisi e la rottura con Ippoliti

Nella vita della showgirl c’è stato un grande amore, quello condiviso con Massimo Troisi. Così l’ha definito lei stessa in un’intervista a Verissimo. Nathaly anche al GF Vip ha raccontato di essere stata a fianco dell’attore napoletano negli ultimi anni della sua vita. A confermare questa sua versione è stata, in seguito, Maria Grazia Cucinotta.

Un’altra sua relazione nota al pubblico è quella con Andrea Ippoliti. Con quest’ultimo ha preso parte a un’edizione di Temptation Island Vip. Non solo, fuori dalla porta rossa della Casa di Cinecittà, la Caldonazzo ha avuto modo di avere un confronto con Ippoliti. Non sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro love story.

Di recente l’ex moglie di Andrea ha scritto una lettera sul settimanale Di Più, attraverso la quale ha svelato fatti inediti.