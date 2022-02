GF Vip, la lettera bomba: “Nathaly Caldonazzo è una rubamariti”

Nathaly Caldonazzo ancora al centro della bufera al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Andrea Ippoliti – l’ex compagno della soubrette con la quale ha partecipato a Temptation Island Vip – ha scritto una lettera bomba sul settimanale Di Più svelando dettagli inediti.

Daniela, che ha sposato Andrea nel 2003 e da lui ha avuto tre figli, ha difeso a spada tratta Soleil Sorge, che al GF Vip è stata etichettata proprio da Natahly Caldonazzo come una rubamariti per via della relazione con Alex Belli, legato a Delia Duran. La moglie di Ippoliti ha rivelato che la Caldonazzo non è stata da meno:

“Hai criticato Soleil per aver sedotto Alex ma tu non ti sei fermata e hai sedotto Andrea, anche se lui era sposato con me”

Daniela ha confidato che tutto è iniziato nel 2016 quando il suo secondogenito iniziava a frequentare la prima media. Un giorno era stato invitato ad una festa di compleanno e la festeggiata era proprio la figlia di Nathaly Caldonazzo. Quest’ultima ha avuto Mia dalla storia d’amore, poi naufragata, con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano.

A quella festa Daniela non ha potuto accompagnare il figlio e ha così chiesto al marito di farlo. Li è dunque avvenuto il primo incontro tra Ippoliti e la Caldonazzo. La donna ha dichiarato:

“Da lì in poi mio marito ha iniziato ad avere strani comportamenti: mandava spesso dei messaggi di nascosto, lo sentivo distante, fino a che uno dei miei figli ha visto per caso un messaggio sul suo cellulare, con scritto “Ti amo”, firmato da Nathaly”

Le accuse dell’ex moglie di Andrea Ippoliti

Subito dopo Andrea è andato via di casa e si è trasferito dalla Caldonazzo che, nel frattempo, ha reso pubblica la relazione sui social network. A detta di Daniela, però, il figlio ha sofferto molto per via di battute scomode a scuola. Duro l’affondo dell’ex signora Ippoliti:

“Ti definisci paladina delle donne, quando invece ti sei intromessa in un matrimonio con tre figli. Andrea ha le sue colpe, ma tu non hai fatto niente per evitarlo e dovresti scusarti con me. Ora non nominare mai più nessuno della nostra famiglia. Perché il male che abbiamo ricevuto da te ci basta e avanza”

Secondo Daniela, infatti, l’ingresso di Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip ha riaperto una ferita aperta. Dopo Temptation Island Vip la showgirl aveva chiuso con Andrea a causa del suo tradimento con una tentatrice. Nella Casa più spiata d’Italia ha però iniziato a parlare male di Ippoliti, che è stato costretto a chiedere un confronto.

L’ex moglie di Andrea ha trovato scorretto il comportamento di Nathaly:

“Lo hai etichettato come un narcisista patologico, non pensando che a casa c’erano i suoi figli che guardavano la televisione. Noi abbiamo avviato le pratiche per la separazione, ma siamo sempre una famiglia e lui ha cercato di correggere gli errori fatti, soprattutto con i figli”

Come reagirà Nathaly Caldonazzo a questa lettera di fuoco? Non è la prima volta che Daniela attacca la gieffina pubblicamente: in passato l’ha più volte criticata sui social network. La Caldonazzo ha sempre preferito non replicare: continuerà su questa strada?