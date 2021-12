GF Vip, brutta pagina: autore bestemmia col microfono aperto, imbarazzo

By

Questa sì che è una brutta pagina per il Grande Fratello Vip 6, con una tremenda gaffe della regia. Questa mattina, uno degli autori ha dimenticato il microfono aperto e ha bestemmiato in diretta televisiva. Il momento non è passato inosservato ai telespettatori e qualcuno ha subito condiviso video che ora stanno facendo il giro del web. Mentre il pubblico ironizza sulla faccenda, la regia cade inevitabilmente nella bufera. Un errore ingiustificabile quello commesso dall’autore, che si è lasciato andare a una delle classiche espressioni offensive su Dio.

E la giornata nella Casa più spiata d’Italia è iniziata proprio così, a distanza di qualche ora dalla puntata che andrà in onda stasera. Solitamente i concorrenti vengono svegliati con la musica, ma oggi è la bestemmia di uno degli autori del GF Vip ad allontanarli dal sonno (qui il video del caso). Inizialmente si è sentito un cellulare squillare ed ecco che l’autore ha risposta alla telefonata bestemmiando. Alla persona che si trovava dall’altro capo del telefono ha chiesto di attendere in quanto proprio in quel momento stava svegliando i gieffini.

L’autore ha dimostrato di essere abbastanza irritato, mentre nella Casa di Cinecittà è calato l’imbarazzo. Di fronte alla bestemmia, i concorrenti sono apparsi senza parole. A questo punto, è possibile sentire la voce di una delle gieffine, pare Francesca Cipriani, che ha sottolineato la cosa, imbarazzata per la regia. La concorrente ha fatto notare che qualcuno ha, appunto, lasciato il microfono aperto.

Gli autori hanno subito tentato di cambiare inquadratura e di riportare le cose al loro posto, ma ormai il pubblico ha già assistito al momento. È scoppiato così un caso sui social, dove sono tantissimi i telespettatori che stanno ironizzando su quanto accaduto. Tra coloro che stanno commentando c’è chi comunque sta chiedendo di prendere dei provvedimenti contro l’autore in questione.

“Creano più dinamiche gli autori che i concorrenti” e ancora “Autore squalificato”, questi sono solo alcuni dei tanti commenti sui social riguardanti la clamorosa gaffe fatta dalla regia del reality condotto da Alfonso Signorini. Il padrone di casa si scuserà con il pubblico di Canale 5 a nome dell’autore?

Intanto, stasera il conduttore avrà sicuramente qualcosa di cui parlare con i gieffini presenti nella Casa più spiata d’Italia. Innanzitutto dovrà rivelare ad Alex Belli l’ultima mossa di sua moglie Delia Duran, beccata mentre bacia un altro uomo. Ci sarà sicuramente spazio anche per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che inaspettatamente si sono riavvicinati.