Un’atleta paralimpica ha duramente criticato e attaccato Manuel Bortuzzo al GF Vip. A scatenare la reazione di Monica Contrafatto è stata la puntata di ieri sera, ma non solo per un motivo. Sono state infatti due le situazioni che hanno infastidito l’atleta. La prima, quella che ha scatenato il messaggio più lungo su Instagram della Contrafatto, è la situazione con Lulù Selassié. Non pochi hanno criticato Manuel per essersi ravvicinato a Lulù perché era chiaro che si sarebbero ripresentati i problemi che li avevano portati alla rottura già una volta. E infatti è successo di nuovo. Il secondo motivo è un discorso elogiato da Alfonso Signorini di Manuel che parlava a Nicola Pisu dei cosiddetti “ultimi”.

Nella puntata di ieri sera Signorini ha rimproverato Lulù dopo averla vista inseguire senza tregua Bortuzzo. Quest’ultimo ha chiesto in tutti i modi di essere lasciato in pace, ma alla principessa premeva ripetergli sempre le stesse cose. Perché chi ha seguito la diretta è dell’idea che Lulù non avesse cose così importanti da dire a Manuel da seguirlo per tutta la Casa non riuscendo a finire il discorso. Fatto sta che Alfonso ha fatto capire alla Selassié di dover dare spazio a Manuel dopo che lui ha spiegato che se sottoposto a stress ne risente anche il suo fisico. Ebbene, dopo questo blocco è arrivato su Instagram lo sfogo della Contrafatto che ha anche difeso Lulù:

“Stare in carrozzina non giustifica nessuno a prendersi gioco di una ragazza, e che, per quanto lei possa essere ‘pesante’, non può trattarla a suo uso piacimento e uso. Il recupero psico-fisico non c’entra con tutto ciò! Se fosse stato un normo sarebbe stato già asfaltato. Trattatelo da normo perché la prima diversità sta in chi ci ‘difende’ tutto”

In realtà Manuel è stato già ripreso dalle opinioniste nel suo modo di relazionarsi alla Selassié già qualche puntata fa. Il punto ieri sera non è stato tanto il rapporto sentimentale fra i due quanto la richiesta mai, e va sottolineato mai, ascoltata da Lulù. E questo prescinde dalla propria condizione fisica. Quando qualcuno chiede di essere lasciato in pace e di parlare in un secondo momento, con più tranquillità, deve essere libero di stare in pace, senza che l’altra persona lo insegua per ore e ore ovunque. Inoltre, come ha sottolineato Signorini, se fosse stato un uomo a perseguitare una donna nella Casa anche in questo caso sarebbe stato asfaltato. Si sarebbe pure urlato allo stalking, ma non è successo con Lulù.

Per quanto riguarda le ripercussioni sul fisico è chiaro che ogni corpo reagisca in modo diverso, per cui non è detto che ciò che succede a Manuel succeda a tutti. Così come non è detto che se a nessuno la condizione psicologica influisce su quella fisica allora vuol dire che non succede neanche a Bortuzzo. Ma la campionessa di Tokyo 2020 aveva anche altro da dire al concorrente. Nel corso della puntata Signorini ha mandato in onda il discorso di Manuel a Nicola, ma anche questo non è piaciuto alla Contrafatto: