GF Vip, Lulù insegue ovunque Bortuzzo che sbotta: “Levatemela di torno”

La tregua tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié al Grande Fratello Vip 6 è durata poco. Come molti spettatori avevano pronosticato, i due sono giunti di nuovo a un punto di non ritorno come è successo tempo fa. Se la prima volta quasi tutto il pubblico era schierato dalla parte di Manuel, stavolta è spaccato in due. Molti infatti addossano a lui le colpe di questo ennesimo scontro con la principessa, perché lui ha scelto di riavvicinarsi pur sapendo a cosa stesse andando incontro. Bortuzzo probabilmente ha pensato che la prima battuta d’arresto nel rapporto fosse servita a mettere un freno a Lulù, ma difficile che una persona cambi così tanto nel giro di qualche settimana.

E infatti Manuel e Lulù stanno litigando di nuovo al GF Vip per gli stessi motivi dell’altra volta. Lui chiede spazi che non vengono rispettati dall’altra, Lulù continua a stargli addosso e stamattina si è raggiunto il limite. I bisticci sono cominciati già qualche giorno fa, ma oggi Manuel Bortuzzo è esausto di Lulù. Lei infatti sta dimostrando di non essere cambiata affatto e neanche la lettera della mamma di Manuel è servita. La signora Rossella era molto preoccupata per la salute del figlio, perché lo stresso influisce sulle sue condizioni fisiche.

In effetti Manuel non se la sta passando benissimo e stamattina ha mostrato a Lulù i segni dello stress che gli procura con la sua insistenza. Uscendo dalla sua camera ha trovato la principessa e le ha detto: “Se io ti dico di lasciarmi stare è perché so cosa comporta questo, ti faccio vedere”. Manuel ha degli spasmi alle gambe e lo ha mostrato. Ha dato un colpetto alla gamba che ha iniziato a tremare, senza sosta fino a quando lui stesso con la mano l’ha tenuta ferma e lo spasmo muscolare si è fermato. Manuel può avere problemi fisici per lo stress, e non può permetterselo:

“Questa è una spasticità. Se ti dico che mi devi lasciare stare è perché so cosa comporta a livello fisico per me. Non è perché ti voglio male, lo direi a chiunque”

Lulù non ha fatto alcun passo indietro, anzi con l’insistenza che la contraddistingue ha continuato a parlare. Ha detto di avere qualcosa da dire a Manuel, lui ha chiesto di rimandare il discorso a quando si sarebbe calmato: “Per me questo non è parlare in modo normale perché ne va del mio fisico”. No, Lulù voleva parlare in quel momento: “Io voglio parlare con te senza che nessuno si arrabbi”. Manuel ha ribadito che non era il momento giusto ma alla fine si è arreso lui e l’ha ascoltata. Questo aveva da dirgli la Selassié:

“Allora vorrei dirti una cosa, ascoltami, poi me ne vado. Io non so cosa devo fare, mi dispiace. Mi sono trovata spiazzata che tu da un giorno all’altro non volevi più…”

Bortuzzo l’ha interrotta, perché non è successo da un giorno all’altro, ha detto, ma è una cosa che va avanti da ormai due mesi. Il giovane ha chiesto di essere ascoltato, ma il confronto è andato avanti. In un secondo video di Manuel e Lulù su Twitter è arrivata la sfuriata del concorrente. Quando lei ha iniziato a piangere e ha insistito nel parlare, Bortuzzo è andato via sborbottando tra sé e sé:

“Lasciami stare, non voglio fare discorsi. Mamma mia oh. In che cespuglio mi sono messo. Ma levatemela di torno, levatemela di mezzo”

Manuel e Aldo parlano in magazzino, Lulù li raggiunge e poi insegue Bortuzzo

Non è servito a nulla neanche questo. Più tardi, infatti, Manuel si è sfogato con Aldo Montano in magazzino e lì li ha raggiunti Lulù. La regia ha inquadrato la principessa che arrivava in fondo al corridoio, ma è entrata prima nella camera di fronte, poi è andata dai due in magazzino. Ha chiesto dove fosse la penna perché aveva da scrivere le sue richieste probabilmente. Quella di Lulù è sembrata una scusa, in realtà, perché dopo si è avvicinata a Manuel e Aldo. A questo punto ha rivolto una domanda a Bortuzzo, chiedendogli se si ricordasse di qualcosa che gli aveva detto prima.

In un primo momento Manuel non ha risposto, poi ha detto che sì, ricordava. Lulù non andava via, è rimasta in piedi davanti a Manuel e lo fissava continuando a ripetere la stessa domanda. All’ennesima volta, Bortuzzo ha sbottato di nuovo: “A me le cose serve che me le dici una volta, io ascolto”. Sarà servito? Ebbene no, perché dopo queste parole lei si è avvicinata per parlargli all’orecchio. Manuel era molto arrabbiato: “Ti ho detto una cosa, di lasciarmi stare e continui a stare qua”. La risposta di Lulù è stata questa: “Ma perché non posso parlare con te? Perché fai il pazzo?”.

Manuel è andato via dal magazzino, Lulù lo ha inseguito fino al confessionale. Anche quando è uscito la principessa lo ha raggiunto, così come ci sono immagini di lei che lo accarezza in giardino. Insomma, sembra che non voglia capire il messaggio del ragazzo, che più volte le ha detto di lasciarlo in pace e dargli tempo e spazio per tranquillizzarsi. Per quanto anche Bortuzzo abbia le sue colpe in questa situazione, non si può fare altro che sperare che non abbia dei seri problemi fisici per queste insistenze della principezza.