GF Vip, Belli avverte la Volpe. Lei delude e il web accusa: “Caduta di stile”

L’attore approda nello studio di Canale 5 e ha un confronto in diretta con l’opinionista, ma il risultato non è soddisfacente per il pubblico, che ha dei sospetti

Alex Belli stasera è approdato nello studio del Grande Fratello Vip 6. L’attore probabilmente credeva di incontrare Delia Duran, per un nuovo confronto: invece si è ritrovato a discutere con Adriana Volpe. Quest’ultima ha sempre palesato i suoi dubbi sul concorrente e sul suo matrimonio. Mentre nelle passate puntate gli interventi dell’opinionista avevano ricevuto numerosi consensi, questa volta accade il contrario. Lo scontro tra Belli e Volpe viene considerato inutile e “patetico”, in quanto lei avrebbe potuto dire molto altro.

L’interesse di Adriana si è concentrato soprattutto sul matrimonio di Alex e Delia. Il suo obbiettivo è stato quello di sbugiardare l’attore sotto questo punto di vista. Belli ha ammesso di aver celebrato un ritorno religioso con la Duran e che la ritiene comunque sua moglie. La Volpe, nonostante ciò, ha proseguito con le sue domande, senza effettivamente arrivare a una conclusione concreta. Non solo, l’opinionista ha parlando guardando le telecamere, cosa che ha infastidito l’attore.

La Volpe ha voluto far precisare che non sono sposati in chiesa e che entrambi ancora non hanno ottenuto il divorzio dai loro precedenti matrimoni. Oltre ciò, ha fatto presente che durante la cerimonia erano presenti cameraman, droni e tanti sponsor.

“Quella è stata una promessa di matrimonio. Dopo questi 2 anni abbiamo sentito le necessità di celebrare la liturgia della parola, è un matrimonio religioso davanti a Dio per noi”

Questo è ciò che ha spiegato Belli in studio di fronte alle domande di Adriana. “È me che devi guardare e ascoltare, smettila di fare questa roba“, ha aggiunto l’attore. Detto ciò, ha dato un chiaro consiglio alla Volpe, affermando che si conoscono da tempo.

“Non ti permetto, te lo ripeto, di entrare dentro la mia relazione. La storia con Soleil è una storia di amicizia. Te lo dico da amico, ti prego non entrare nel giudizio del mio amore con Delia, perché non lo conosci”

Tra le righe, sembra che Alex Belli abbia cercato di lanciare un avvertimento alla Volpe. Sentendosi attaccato nel privato, l’attore potrebbe aver pensato di agire per vie legali addirittura? Sicuramente questo non è il confronto a cui il pubblico di Canale 5 voleva assistere stasera. In molti si aspettavano che effettivamente la Volpe riuscisse a smascherare Belli al GF Vip 6.

Ormai da diverse settimane, c’è il sospetto che l’attore stia recitando una parte all’interno della Casa più spiata d’Italia. Anche Soleil Sorge ha avuto il medesimo dubbio. Invece, l’opinionista ha toccato l’argomento del matrimonio, non soddisfacendo le aspettative dei telespettatori. In ogni caso, Alex ha ribadito di non aver pianificato nulla con Delia prima di entrare nel reality show.

Sonia Bruganelli è certa che da questo confronto sia uscito vincente Alex, senza alcun dubbio. Dello stesso avviso è Soleil. Il pubblico a casa si è apertamente lamentato dello scontro avvenuto, con tanto di sospetti.

“Volpe mi sei calata a piombo. Ma chi se ne frega se Alex è sposato con Delia o no. E il tuo intervento è spontaneo? Non farci ridere”, “Ma stiamo parlando del nulla cosmico”, “Adriana uori luogo, sei imbarazzante. Ti prego, fermati qui” e ancora “Hanno voluto fare questo confronto per ripulire l’immagine di Alex”.

Secondo la Volpe “qualcosa di falso c’è stato”. Non è comunque riuscita a rispettare le aspettative del pubblico. E mentre c’è chi la accusa di avere avuto “una caduta di stile”, c’è anche chi ha apprezzato il suo intervento.