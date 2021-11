Alex Belli, il nodo nozze: Delia Duran spiega come stanno davvero le cose

Sulla partecipazione di Alex Belli al GF Vip 6 è stato detto di tutto. Dal momento in cui ha messo piede nella Casa l’attore emiliano è stato al centro di contorte dinamiche che hanno appassionato i telespettatori. Belli, sposato con Delia Duran, è stato subito criticato per essere ambiguamente vicino a Soleil Sorge. Da qui i gossip sul suo vero rapporto con la moglie e, addirittura, i dubbi sulla veridicità del suo matrimonio. Dopo giorni e giorni di speculazioni a fare chiarezza è la stessa Duran in un’intervista.

La modella venezuelana si è sfogata ai microfoni di “Novella 2000” sulla sua situazione coniugale. La 33enne ha ammesso che lei e Belli non sono sposati con rito civile ribadendo comunque che tra loro, che si sono giurati vero amore davanti a Dio, c’è un vero compromesso.

“Queste sono solo cattiverie gratuite. Abbiamo celebrato il rito religioso perchè per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo.”

La Duran ha quindi dato ragione alle voci che asserivano che Belli fosse ancora sposato con l’ex moglie Katarina Raniakova. L’indiscrezione è partita proprio da quest’ultima, che si è sfogata qualche giorno fa su un messaggio su Instagram scritto a Deianira Marzano, poi reso pubblico. La Raniakova ha affermato che lei e l’attore 38enne, sposati dal 2013 al 2017, non hanno mai divorziato. Di conseguenza, ha spiegato, il matrimonio che ha contratto con la Duran, celebrato lo scorso giugno 2021, non avrebbe base legale.

GF Vip Alex Belli, la risposta di Delia alle sue ex

Dopo che è stata sganciata questa bomba sono partite le polemiche contro l’attore accusato di essere costruito, finto, e di stare facendo un “teatrino” solo per visibilità. La stessa Adriana Volpe, opinionista della sesta edizione del GF Vip, ha cercato di smascherare la coppia affermando che la Duran e Belli stiano “recitando una soap opera”. Il 38enne ha risposto a queste insinuazioni con rabbia e indignazione, dicendo a Davide Silvestri che lui e la moglie non hanno bisogno di questi “mezzucci” per stare al centro dell’attenzione, specificando che Delia non ha bisogno di soldi.

Dal canto suo quest’ultima ha spiegato che la loro unione ha comunque basi solide. Poi la modella si è scagliata contro la Raniakova e un’altra donna del passato di Alex, Mila Suarez. Quest’ultima ha frequentato l’attore dal 2017 al 2019:

“Non appena mio marito è tornato in TV sono spuntate fuori le sue ex. Non si sono mai interessate a lui, ma guarda caso si fanno vive proprio adesso. Questo è un problema tra Alex e me, che non riguarda loro. Mi auguro di essere stata chiara”.

Resta da vedere se queste forti affermazioni avranno una risposta da parte delle dirette interessate.