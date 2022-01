GF Vip, Barù voce del popolo: così gela la Ricciarelli. La reazione di Katia

Il pubblico non si ferma e continua ad attaccare Katia Ricciarelli, che al Grande Fratello Vip 6 ha generato non poche polemiche. A regalare una soddisfazione a tutti questi telespettatori ci pensa Barù. Il concorrente, il cui vero nome completo è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, con calma ed educazione riesce questa volta a gelare il soprano, che resta colpita dall’attacco. Tra le righe, il nipote di Costantino Della Gherardesca dimostra ancora di non essere per nulla propenso ad accettare l’atteggiamento di Katia.

Inizialmente, sembrava che fosse dalla sua parte. Ma dopo la puntata in cui Alfonso Signorini ha richiamato sia la Ricciarelli che Lulù Selassié, Barù pare aver cambiato completamente opinione. Subito dopo aver ascoltato solo alcune delle affermazioni poco carine fatte dal soprano, ha fatto notare il suo dissenso. Ha disapprovato in modo totale le sue dichiarazioni, facendolo notare anche alla diretta interessata.

Perché Barù sembra non aver alcun problema a far notare ciò che pensa davvero su chi lo circonda e il pubblico lo apprezza per questo. La sua schiettezza si fa notare anche in queste ultime ore. Proprio stamattina, il concorrente dà del filo da torcere alla Ricciarelli, che probabilmente non si aspetta di certo di ricevere un simile attacco.

Il tutto accade quando, mentre fa colazione, la cantante lirica afferma: “Ragazzi 50 anni di lavoro e adesso sono quattro mesi che non apro bocca, mai è successo”. Di fronte a questa sua affermazione, Barù non riesce proprio a trattenere ciò che pensa: “Ora aprire bocca.. la apri anche abbastanza”. Il gieffino parla in maniera disinvolta, senza troppi peli sulla lingua e ridendo.

Katia Ricciarelli resta colpita da questo attacco improvviso e, forse, per lei alquanto inaspettato. Ovviamente, reagisce subito alla provocazione, senza aspettare troppo tempo: “Beh, ho imparato da te, hai una linguaccia. Almeno ogni tanto io dico qualche volta di giusto, tu bleah…”. Dalla sua reazione, è facile comprendere che è rimasta davvero male.

E Barù al GF Vip si conferma come la voce del popolo. Nei video condivisi sui social in queste ore, il pubblico commenta l’accaduto e si dichiara divertito. I telespettatori appoggiano in pieno la provocazione che fa alla cantante. C’è chi gli fa un grande applauso virtuale e chi approfitta del momento per scagliarsi contro la Ricciarelli.

Se mai dovesse finire al televoto, finora ancora nulla, sicuramente Katia non avrebbe vita facile. I telespettatori, da tempo, si dicono stanchi e sono tanti coloro che fuori dalla Casa di Cinecittà si sono allontanati dalle sue dichiarazioni. A detta di molti, la cantante lirica avrebbe esagerato e avrebbe meritato la squalifica.

A ribellarsi sono stati anche coloro che nelle passate edizioni sono stati squalificati. Ma questo non è bastato a portare Alfonso Signorini a prendere questa drastica decisione. Il conduttore quest’anno ha scelto di essere più flessibile.