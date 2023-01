GF Vip, Antonella crea il caos: è gravissima l’accusa a Edoardo

Problemi e ancora problemi per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7. Sembra proprio che ormai la coppia, definita dai fan come i Donnalisi, sia arrivata sul punto di scoppiare definitivamente. In queste ultime ore, l’ex schermitrice ha riservato al suo fidanzato un’accusa davvero grave. La discussione è nata, ancora una volta, per via delle amicizie che Edoardo ha instaurato nella Casa di Cinecittà e che non corrispondono a quelle di Antonella. Spesso, infatti, i loro litigi nascono a causa della vicinanza dell’ex volto di Forum con determinati concorrenti, con cui la Fiordelisi non va d’accordo.

Nonostante tutto, Donnamaria ha comunque nominato una persona che fa parte del ‘suo gruppo’, ovvero Oriana Marzoli. Il motivo? Non gli sono andate giù alcune affermazioni che la venezuelana aveva fatto su Antonella che lo riguardavano. Il suo non è stato l’unico voto che ha portato la venezuelana a essere protagonista di un televoto bomba, quello con Nikita Pelizon e George Ciupilan. Ma la sua nomination si è comunque agli altri voti che hanno creato questo nuovo televoto. Ed ecco che per questo Donnamaria si è detto pentito di aver nominato Oriana.

La Fiordelisi al GF Vip 7 si è infuriata di fronte al pentimento mostrato da Edoardo sulla nomination. La gieffina si è così scagliata contro il fidanzato nella Casa più spiata d’Italia: “Hai sbagliato tutto”. Oriana è la più grande nemica attualmente prese nel reality di Antonella, che ha lanciato altri attacchi a Donnamaria: “Evidentemente hai paura a metterti contro il gruppetto”. Ma il gieffino non se n’è rimasto in silenzio, anzi:

“Sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va ad una nomination difficile? E io non me l’aspettavo? Sono libero o non sono libero? Non mi sembra che faccio l’amico con tutti. Tu pensi che io faccia il carino con tutti? Beh con Antonino non mi dico una parola da quando sono entrato qua dentro. Con Attilio ti sembra che io faccia il carino? Che ci siamo scannati? Ma non dire stupidaggini”

Non finisce qui, Edoardo si è difeso facendole presente che non è solito fare il carino con tutti per paura delle nomination come lei vorrebbe far intendere. Quando Donnamaria le ha confessato che a Oriana vuole bene, lei si sarebbe girata dall’altra parte dichiarando di non volerlo più vedere. “Questa sei, accetta la verità dei fatti. Cane lo dici a tua sorella. Imbecille! Ma stai zitta, ti devi vergognare”, continua Edoardo furioso.

Una lite molto accesa che si è conclusa con una frase di Antonella che sta facendo parecchio discutere. Si tratta, infatti, di un’affermazione abbastanza grave che mette Edoardo sotto un’altra luce. “Mi hai messo anche le mani addosso, ma per favore! Non si fa”, queste le parole della Fiordelisi che ora fanno parecchio pensare.

Donnamaria si è subito difeso da questa brutta accusa: “Ma quali mani addosso. Ma metti la testa a posto che stai bruciata”. Quindi, il gieffino ha prontamente negato di aver messo “le mani addosso” ad Antonella. Cosa c’è di vero in tutto questo non si comprende. Al momento, non è chiaro neanche se mai tornerà la pace tra la Fiordelisi e Donnamaria.

Sono sempre più frequenti i litigi tra i Donnalisi, che sembrano a oggi non comporre la coppia più solida di questa settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Non penso..comunque capisco ora perché Edo e così arrabbiato ,praticamente lei ieri un certo senso quando lui gli ha dato in faccia degli schiaffetti ironici lei ha detto non si fa e lui mo giustamente dice fai capire che ti ho messo le mani addosso — [email protected] (@lorefice_elisa) January 25, 2023

È anche peggio ciò che sta facendo adesso. Ha detto che lui le ha messo le mani addosso. — MissEva (@MissEva88504720) January 25, 2023