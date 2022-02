GF Vip, Alex spiazza: addio all’amore libero, la “nuova regola” con Delia

Alex Belli e Delia Duran sono di nuovo una coppia. Il Grande Fratello Vip li ha divisi, il Grande Fratello Vip li ha riuniti. Ieri i due piccioncini stavano giocando a biliardo insieme quando hanno deciso di cambiare le regole del loro rapporto, anzi del gioco, del “game“. Dopo cinque mesi di amore libero, proprio quando il pubblico aveva capito, o quasi, come funzionava questo rapporto tra loro due, ecco che Alex ha deciso di cambiare tutte le regole. Adesso si gioca a un nuovo game: si chiama esclusività. Delia ha riportato sulla retta via il suo Alex facendolo ingelosire, e ci è riuscita. Ma sarà merito suo oppure fa sempre tutto parte del famoso copione?

I due perdono sempre più credibilità agli occhi del pubblico, anche Soleil Sorge in realtà è credibile ormai solo agli occhi dei suoi fan più fedeli. E anche alcuni di questi negli ultimi tempi hanno preso le distanze da lei: basta vedere il televoto. Stavolta però Soleil non c’entra niente, la nuova puntata non prevedeva sue battute. Ieri infatti Alex e Delia stavano facendo una partita a biliardo, loro due da soli, e ne hanno approfittato per stuzzicarsi a vicenda.

Appena Delia ha chiamato Alex “gelosone”, lui non si è tirato indietro e ha ammesso: “Sì, sono geloso, tanto. Hai cambiato tutte le carte, tutte le regole”. La Duran ha replicato dicendo però che lei manterrà sempre “questa cosa”, forse l’amore libero, ma solo quando sarà condivisa con lui. Alex Belli però ora vuole l’esclusività con Delia: “Io dico che cambiamo le carte. Adesso la nuova regola si chiama esclusività”. Si sono baciati, hanno giocato, si sono provocati sul biliardo e tutto sembra ormai essere passato. Anche l’amore libero, al quale hanno messo la parola fine. E che fine farà invece Stella, ormai ospite fissa da Barbara d’Urso e che si considera parte integrante di questo amore libero?

Si scoprirà nelle prossime puntate di Pomeriggio 5. Nel frattempo, però, la soap opera Alex e Delia al GF Vip 6 non è ancora terminata. Solo qualche sera fa lei voleva abbandonare, adesso invece i copioni di Belli. Quest’ultimo ha deciso il prossimo passo: organizzeranno uno scambio di fedi nella Love Boat. Anche in questo caso viene da chiedersi se sia tutta farina del suo sacco oppure c’è lo zampino degli autori, come è emerso per esempio con Barù. Questo il dialogo tra Alex e Delia nella stiva:

Alex: “Senti io pensavo, se sei d’accordo, di organizzare una Love Boat dove comunque ci scambiamo le fedi, questa roba qua”

Delia: “Va beh ma le abbiamo già. Adesso me la metto”

Alex: “No no, ce le scambiamo lì dentro, è bello”