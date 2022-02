GF Vip: Delia chiede ad Alex di abbandonare, furia Giorgia Basciano

Delia Duran vorrebbe lasciare il GF Vip ma Alex Belli no. L’ennesimo blocco dedicato al triangolo chimico con Soleil Sorge ha spinto Delia a voler lasciare il gioco, a causa delle accuse di fingere. Pare che la Duran sia stufa di sentir parlare di teatrino e così ha chiesto al compagno di abbandonare: Alex non ne vuole minimamente sapere. Ma potrebbe esserci altro dietro questa sua scelta, per esempio un accordo, ufficiale o ufficioso, con gli autori che lo hanno buttato di nuovo nella mischia per portare avanti il triangolo nelle puntate. La proposta di Delia di abbandonare dunque è naufragata nel mare di parole che Belli usa per motivare i suoi gesti e le sue decisioni.

Delia sarebbe disposta a lasciare il GF Vip pur avendo un posto assicurato in finale. “Me ne voglio andare, non la voglio più fare questa cosa”, ha detto dopo il confronto con Soleil. Naturalmente Alex Belli non vuole abbandonare il GF Vip, non ci pensa neanche per scherzo: il motivo? Ha raccontato alla modella che sono riusciti, anzi sarebbero riusciti a dimostrare che sono forti e per questo vuole restare, per loro due. E ha proseguito con il suo solito giro di parole inconcludente, riportate da Davide Maggio:

“Ho recepito il tuo messaggio però, chiaramente, è l’ingresso in questa roba qui che è così. È inevitabile, non so come dirti, hai capito? E per questo che comunque, oggi, prende forza, no? Perché è il rapporto tra la donna della mia vita e comunque l’amica e c’è questa conflittualità. Per quello che ti dico troviamo noi, io e te insieme, questo tipo equilibrio“

I suoi tentativi di motivare la loro presenza nella Casa non hanno convinto Delia, che ha ribadito la volontà di andare via. Lei non sente supporto da parte di Belli: “Non mi stai aiutando. Stai facendo delle cose che mi fanno girare veramente le scatole”. A questo punto Alex ha promesso che correggerà il tiro, eviterà determinati atteggiamenti con Soleil e ha chiesto aiuto a Delia per dimostrare che il loro amore è più forte. Quindi è tornato sul motivo per il quale non vuole lasciare il GF Vip:

“Questa cosa qua è iniziata qua dentro e la metteremo a posto qua dentro io e te, insieme. Va bene? Solo così noi ne usciremo vincitori. La nostra vittoria è questa, amore mio”

Nella notte c’è stata un’altra lite tra Alex e Delia al GF Vip, sempre sulle solite cose. Ma pare che l’idea di abbandonare sia svanita, anche perché lui non ci pensa minimamente.

Basciano punito dal GF Vip, la sorella Giorgia insorge sui social

Il triangolo non è stato l’unico avvenimento della puntata di ieri sera, però. C’è stato anche un altro blocco intenso per la Casa: Alessandro Basciano è stato punito dal GF Vip. L’ex corteggiatore è finito in nomination d’ufficio per la sua reazione forte e quasi incontrollata verso Alex. Alessandro non ha gradito la cosa, pensa che ci sia quasi un complotto contro di lui e che gli autori monterebbero le clip a suo sfavore. Per questo era sul punto di abbandonare il gioco, ma ci ha ripensato dopo mezzora. Nella notte però ha sfogato tutta la sua rabbia. Dopo la puntata è arrivata la furia della sorella Giorgia Basciano su Instagram:

“Far passare Sophie come una matta che accetta violenze non è bello! Anche lei ha detto più volte che state facendo passare un messaggio sbagliato. La violenza sulle donne è tutt’altro, è ben diversa dalla maleducazione”

La sorella di Basciano si è scagliata contro le opinioniste: