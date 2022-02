GF Vip notte tesa: Soleil messa all’angolo, ira di Basciano, Belli confessa

Come al solito la notte successiva a ogni nuova puntata del GF Vip porta sconvolgimenti. Anche stavolta, dopo la puntata di ieri 17 febbraio 2022, i “Vipponi” hanno dato il meglio di sé. Alex Belli, da poco ritornato in Casa, si è confessato alla “moglie” infuriata Delia Duran riguardo a ciò che ha detto piangendo ieri mattina a Soleil Sorge. Nel frattempo c’è chi non sopporta più il triangolo amoroso tra l’attore, la venezuelana e l’italoamericana: si tratta, tra i tanti, di Davide Silvestri, che ha letteralmente sbottato. C’è stato anche chi si è lamentato di disparità di trattamenti come Soleil Sorge, criticata da Manila Nazzaro, e chi ha minacciato di lasciare il loft di Cinecittà come Alessandro Basciano, che ha ricevuto una punizione.

GF Vip Alex Belli, la verità svelata a Delia Duran

Ieri mattina, 17 febbraio 2022, Alex Belli è letteralmente scoppiato in lacrime tra le braccia della cosiddetta “amica artistica” Soleil. Dopo che le immagini dei loro abbracci sono state mostrate ai gieffini in puntata da Alfonso Signorini, nella notte Belli ha pensato bene di spiegare alla “moglie” cosa ha detto alla Sorge. L’attore di CentoVetrine si è posto ancora una volta come vittima della vicenda, raccontando alla Duran cosa ha subito una volta uscito dalla Casa lo scorso dicembre:

“Io fuori di qui ho subito di tutto. Dalle tue parole e gli attacchi di Nathaly è successo di tutto. Avevo tutti contro, avevo il mondo contro. Tu non ti sei accorta, però mi hai dipinto in una brutta maniera. Io ho dovuto mandare Stella in tv. Non volevo raccontartelo. Per tutti i cecchini che mi hanno preso di mira ho schierato Stella a difendermi. Te non ti rendi conto del disastro che hai fatto quando sei entrata dentro. Hai smontato quello che noi siamo e tutto, tutto, tutto! Hai detto che non mi lasciavi soltanto perché avevi tutte le tue cose a casa mia, ti rendi conto?! Eppure anche tu ci sei stata fuori e sai bene cosa succede. Certe frasi che uno dice qui dentro hanno un peso. Hanno pesato le mie e così è successo con le tue. Però davvero non puoi immaginare cosa ho sopportato in questo mese e mezzo”.

Belli, dopo aver spiegato le cause della sua crisi, ha chiarito perché è andato a piangere proprio dall’italoamericana:

“Per questo motivo ho pianto, perché sono crollato. Mi hai descritto come un mostro e non lo capisci. Mi lanciavi colpi, colpi, colpi e fuori aveva un peso tutto questo. Mentre Sole in quei momenti mi difendeva qui dentro e per questo stamani ho pianto con lei. Però anche io ho i miei cedimenti. Non sono un cavolo di robot! Pensi che sia facile sottrarsi a una macchina mediatica del genere? Quindi quando mi dai queste colpe stai attenta. Sono psicologicamente distrutto, sto implodendo. Appena finirà tutto non vedo l’ora di andare in vacanza con te lontano da tutta sta roba qui”.

Il fatto che l’attore 39enne sia stato preso di mira dalla Caldonazzo, che l’ha definito “narcisista psicologico”, ha ancora oggi delle conseguenze. A quanto pare dopo la puntata Belli avrebbe addirittura aizzato Giucas Casella a scontrarsi contro di lei.

Delia Duran e Alex Belli sono stati, sempre nella notte, il bersaglio dello sfogo di Davide Silvestri, che ha detto chiaramente di essersi stufato del teatrino che li vede protagonisti:

“Quando finisce lo show? Qua dentro è uno show per voi. Per me voi siete, probabilmente più veri di quello che siete qua dentro. Voi sarete anche così, ma qua dentro questa storia portata all’iperbolico, all’estremo, diventa una rottura di palle anche per uno che ci crede, fidati… te lo dico io perché sono uno che non ti vuole andare per forza contro ma siete una rottura di palle”.

GF Vip Basciano sbotta e va a dormire da solo

Alessandro Basciano ieri è stato ripreso dalla redazione dello show e nominato d’ufficio dopo che ha assunto un comportamento eccessivamente aggressivo, arrivando quasi allo scontro fisico con Alex Belli e staccando il microfono. Il pugliese non è d’accordo con la decisione: “Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto…Non posso accettare una roba del genere” ha detto nella notte a Manila e Antonio. Dopo, poi, è andato a dormire da solo senza la sua Sophie, con la quale ha discusso: “Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto” ha urlato Basciano contro la fidanzata.

GF Vip Soleil Sorge sotto torchio, il motivo

Anche Soleil Sorge, nella notte, ha pensato bene di sbottare contro la redazione in quanto, a detta sua, avrebbe ricevuto un trattamento diverso rispetto a Nathaly Caldonazzo. L’ex corteggiatrice, qualche mese fa, si è rivolta a Ainett Stephens e le Selassiè usando l’infelice parola “scimmie”. In quell’occasione la 27enne è stata messa sotto scrutinio. Ieri invece la Caldonazzo, che ha usato lo stesso termine verso Jessica Selassiè, non è stata richiamata. Secondo la Sorge si tratta di vera e propria disparità di trattamento.

Soleil dopo la puntata è stata messa la gogna, ancora una volta per il modo in cui si esprime, da Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia l’ha criticata in quanto prende in giro Delia Duran chiamandola “Dolores” ogni volta che questa si inalbera. Ad intervenire è stato subito Belli, che ha spiegato di non aver gradito questo comportamento e di aver già provato a farlo notare a Soleil.

“Per diritto di cronaca, voi non lo sapete, dopo questa roba qua sono andato da lei dicendole di non permettersi mai più e di avere rispetto. Le ho detto: ‘Ti prego, se sei veramente mia amica non inserire mai più in una chiave ironica perché stavamo discutendo di una roba dove, tra l’altro, c’entri pure tu’. Qualunque cosa essa sia non deve permettersi mai di dire queste parole”.

La venezuelana, rivolgendosi alla Nazzaro, ha rincarato la dose contro l’italoamericana: “Posso dirti? Che grande amica che hai! Lei non ha rispetto per le donne qui dentro. Io ho anche conosciuto la bella parte di Soleil però possiamo dirlo… vivendola 24 ore su 24. Quella cosa bella che lei ha svanisce come il fatto che vuole fare sempre la primadonna”.