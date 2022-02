GF Vip, fuorionda Barù: consigli dalla regia, “cose brutte” su Jessica

Per sbaglio è finito in onda il confessionale del concorrente: le parole su Napoli non sono piaciute, e neanche quelle sulla Selassié

Nuova bufera su Barù del Grande Fratello Vip 6, che è entrato come idolo del pubblico e uscirà probabilmente in maniera opposta. Barù va avanti per la sua strada, è sicuro della persona che è come è altrettanto sicuro di essere una persona non convenzionale. E di sicuro gli autori lo hanno scelto anche per questo e per la sua schiettezza. Alcuni suoi pensieri e alcuni suoi comportamenti però non convincono più e in un niente oggi è scoppiata una nuova bufera che lo ha travolto. A sua insaputa, visto che è nella Casa e non ne sa nulla. Oggi è finito in onda il confessionale di Barù e ciò che ha detto con due autrici non è passato inosservato.

Inutile dire che il confessionale sia finito in onda per sbaglio, si tratta insomma di un fuorionda visto che è l’unica stanza in cui i Vipponi entrano senza microfono e parlano liberamente con la regia. Con Barù c’erano due donne dall’altra parte e hanno iniziato a chiacchierare. Barù ha parlato di alcuni sguardi di Jessica Selassié, con cui i fan ancora sperano che sbocci qualcosa. Il nipote di Costantino Della Gherardesca invece ha detto in più modi che non c’è trippa per gatti, eppure tra i fan c’è chi ancora non si arrende. Dovranno farlo però dopo le parole di Barù in confessionale su Jessica:

“Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me, che veramente mi sento come un… Non dico… Non faccio, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta”

Sui social in tanti hanno commentato questo “palo” di Barù a Jessica, tanti sperano che lui parli chiaro anche con la ragazza e qualcuno ha condannato Barù. Il motivo? Non sarebbe del tutto chiaro con Jessica. La conversazione è andata avanti e la regia ha chiesto al concorrente di raccontare come sta e come va. Barù ha detto di stare bene e di aver spostato a domani una pedicure. E ha aggiunto che vorrebbe accorciarsi il pelo sul petto. Le due donne in regia gli hanno sconsigliato di farlo: “È se..o il pelo, sei sexissimo”. Lui ha insistito nel voler dare una spuntatina e a questo punto sono arrivati i consigli della regia a Barù:

“Voglio dire una roba, allora. Siccome tu sei una persona molto divertente questa deve diventare una scena da 9 settimane e mezzo. Lo fai proprio che la organizzi per bene”

Questo non è altro che il modo in cui gli autori intervengono sulle vicende della Casa, e per molti non è di certo un mistero. Non tutte le clip, non tutti i momenti divertenti sono spontanei da parte dei concorrenti, insomma, e quanto accaduto oggi ne è la prova. La bufera è esplosa ancor di più quando la donna in regia ha detto di essere d’accordo con la depilazione femminile ma meno con quella maschile, aggiungendo però che anche i suoi figli di depilano. Barù ha risposto così: “Ma perché quella è Napoli!”. Per tanti sui social questo sarebbe un commento fuori luogo su Napoli e basato su luoghi comuni e per questo tanti non sono più disposti a sostenere il concorrente.