Alex Belli ha sollevato l’ennesima polemica al GF Vip con le sue parole, di nuovo sbagliate. Di sicuro non ci sarà nessuna squalifica, perché Signorini e la sua squadra di autori hanno deciso di tenere conto delle intenzioni e non delle parole, e fin qui in molti casi è comprensibile. Ma forse quando alla fine si accumulano una serie di frasi sbagliate bisogna intervenire con provvedimenti, che sia una squalifica o un televoto flash per mettere la decisione nelle mani del pubblico. Non basta un rimprovero se c’è un concorrente che chiede scusa e poi ricasca nello stesso errore, insomma.

Da una settimana a questa parte Belli non ne fa una giusta, a poche ore da una puntata che si prospetta già pesante per lui ne ha detta un’altra delle sue. Dopo la battuta infelice su Bortuzzo, Alex sta proseguendo nella Casa la sua campagna elettorale per capire chi degli altri Vipponi è dalla sua parte nello scontro con Aldo Montano. Sta ricevendo però una serie di porte in faccia non indifferente, persino Davide Silvestri gli sta dicendo in tutti i modi che lui è stato provocatorio, sebbene per lui Montano sia passato nel torto cercando lo scontro fisico.

Ma Alex vuole puntare proprio su quello, sull’essere stato aggredito fisicamente, per screditare Aldo e proseguire nel suo intento. Perché è lampante che abbia iniziato un’opera di demolizione del campione olimpico, sia agli occhi degli altri concorrenti sia a quelli del pubblico. Tutto perché Aldo è uno dei preferiti, nella Casa e fuori dalla Casa. Proprio di questo stava parlando oggi pomeriggio in sauna con Jo Squillo e Davide, quando ha fatto un esempio totalmente errato per convincere tutti che ha ragione lui.

Nessuno mette in dubbio che la violenza non sia mai giustificata. Ciò che però Belli continua a sostenere è di non aver avuto un atteggiamento provocatorio verso Aldo. Cosa che invece è avvenuta e glielo stanno dicendo tutti. Così per convincere Jo, Alex Belli ha tirato in ballo la violenza sulle donne paragonandola alla lite con Aldo. Un esempio, un paragone con ciò che è successo con Aldo che non sta né in cielo né in terra. Questo è il dialogo avvenuto in sauna:

Alex: “Allora è giusto che le donne vengano picchiate dai mariti, è questo che vuoi dire?”

Jo: “Ma sei fuori a dire una cosa del genere”

Alex: “Ma è la stessa cosa”

Jo: “Ma secondo te le donne vengono picchiate perché sono provocatorie?”

Alex: “Sto facendo un esempio”

Davide: “Non entriamo in un discorso che non c’entra niente. Cambiamo discorso”

A questo punto Belli ha chiarito di aver usato una metafora che Jo non stava capendo. La Squillo ha concluso dicendo che sì, per fortuna non stava capendo. Davide invece ha continuato a dire all’amico di cambiare discorso. Non solo, perché quando Alex ha detto, per l’ennesima volta, di non aver provocato Aldo – sebbene sia stato lui per primo ad “accarezzare” il petto di Montano -, Silvestri ha sottolineato che invece ha usato un tono provocatorio, aggiungendo un “che ci può stare”. Inutile dire che questa frase di Alex Belli sulla violenza sulla donne ha scatenato una nuova bufera sui social. Si parlerà anche di questo stasera al Grande Fratello Vip 6?