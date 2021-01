GF Vip, Adua Del Vesco tradita dal fidanzato: la rivelazione

Rosalinda Cannavò all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha intrapreso un lungo percorso per ritrovare sé stessa. In primis rinunciando al suo nome d’arte, Adua Del Vesco, e a tutto ciò che c’era dietro. In secondo luogo cercando di riscoprire i suoi obiettivi nella vita, in particolare anche quella sentimentale.

La Cannavò, soprattutto negli ultimi tempi, ha cercato di analizzare il suo rapporto con Giuliano Condorelli più volte. La ragazza ha più volte ammesso di essere cambiata e di aver subìto un’evoluzione che non sa se potrebbe piacere al fidanzato. Non solo, ha spesso esternato l’esigenza di volersi sentire più indipendente all’interno della relazione e che il suo partner considerasse un nuovo fatto: che lei non ha bisogno di tutta la protezione che lui gli offre costantemente, anche senza farlo apposta. Anche il rapporto con Dayane Mello aveva iniziato a far vacillare il suo sentimento per Giuliano. Ma il breve allontanamento tra le due aveva fatto ricredere l’attrice sui sentimenti che sentiva nei confronti della modella brasiliana.

Ora la Cannavò freme per aver un confronto diretto con Giuliano per cercare di salvare un rapporto che dura da ormai 10 anni. Nel frattempo ha raccontato del tradimento del fidanzato ai suoi danni. Qualche tempo fa la stessa gieffina aveva citato in maniera generale di averlo subìto una volta nella sua vita, ma adesso è andata più a fondo della questione.

Rosalinda ha ammesso di aver fatto tanti errori, soprattutto in merito alla finta relazione con Gabriel Garko e Massimiliano Morra ma ha giudicato molto più grave lo sbaglio di Giuliano. Ecco quali sono state le sue parole:

“Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori. Ma li ha fatti anche lui. Io non gli ho puntato la pistola alla tempia imponendogli di accettare certe condizioni, perché le cose le abbiamo fatte in due. Quello che ha fatto lui a me, è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo”.

Dayane Mello che era lì con lei ha quel punto l’ha fatta riflettere sul fatto che non è possibile che lei stia con un uomo che non le dà certezze e che possa lasciarla da un momento all’altro. Rosalinda, infatti, si è anche lamentata di questo e di non essere più in grado di sopportare una cosa del genere, complice l’età.

In ogni caso l’attrice ha concluso di voler comunque provare a darsi una nuova opportunità con Giuliano una volta uscita dalla Casa del GF Vip. Ha ribadito di sentire un sentimento vero nei confronti del suo fidanzato e di voler provare a vedere cosa la loro relazione amorosa ha ancora da offrire ad entrambi. A quel punto prenderà una decisione definitiva.