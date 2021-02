GF Vip a rischio: i concorrenti vogliono andare via dopo la storia di Dayane

Si respira un silenzio assordante e di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip dopo che i concorrenti hanno appreso la notizia della morte del fratello di Dayane Mello. A causa di un incidente stradale, Lucas ha perso la vita dopo essere finito con la sua auto contro un camion in Brasile. L’ex compagna di Stefano Sala e gli altri concorrenti della quinta edizione del reality show hanno appreso la tragica notizia questa mattina.

Dayane Mello ha avuto modo di parlare con il fratello maggiore Juliano. Da quest’ultimo ha saputo che il fratello morto Lucas stava organizzando una sorpresa per lei. Il giovane aveva intenzione di raggiungerla al più presto in Italia una volta finita l’emergenza Covid.

Per il momento Dayane Mello ha deciso di continuare la sua avventura nel reality show, ma i concorrenti pensano ad un abbandono di massa. Tommaso Zorzi ha proposto ai suoi compagni d’avventura di lasciare il GF Vip e dare la vittoria a Dayane Mello. Tutti sono sembrati abbastanza d’accordo con l’influencer milanese e hanno preso in seria considerazione l’ipotesi di lasciare il reality show nei prossimi giorni.

Dopo essersi interrogati su come dare il proprio supporto alla modella brasiliana, Tommaso Zorzi e i suoi compagni sembrano essere davvero convinti che questa possa essere la scelta migliore. Stefania Orlando ha confessato di non riuscire più a giocare in questo modo:

“Siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa”

Dopo un consulto generale, tutti i Vipponi di Alfonso Signorini sono andati da Dayane Mello che è rimasta particolarmente colpita da questo gesto: “Sarebbe bello”. La ragazza, dopo aver appreso della morte del fratello, ha spiegato che non può andare in Brasile perché non potrebbe più tornare a causa della pandemia da Covid-19 in corso.

Non c’è ancora una data fissata per quanto riguarda l’abbandono del GF Vip da parte dei concorrenti. Samantha De Grenet ha ipotizzato una finale del Grande Fratello Vip anticipata a lunedì prossimo 8 febbraio:

“Ci facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni”

Gli autori del reality cercheranno di affrontare la questione con tutti i concorrenti e nelle prossime ore verrà presa una decisione. Ci sarà un bel braccio di ferro anche perché i concorrenti sembrano essere davvero irremovibili su questa decisione. Chi la spunterà?